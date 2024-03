Defesa Civil e Saúde promovem palestra sobre dengue a funcionários de 16 empresas

Nesta quinta-feira (14) a parceria contra a dengue entre a Defesa Civil e a Secretaria da Saúde de Guarulhos rendeu mais uma atividade de conscientização, desta vez em reunião do Serviço Integrado de Emergência de Guarulhos, o Sieg, realizada na empresa Ambev, no bairro Água Azul.

A educadora Grace Noronha, da Saúde, falou aos integrantes da força emergencial, formada por funcionários de 16 empresas instaladas em Guarulhos, mais pessoal da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, sobre prevenção à dengue, combate aos focos do mosquito Aedes Aegypti, diferenças entre dengue, zika e chikungunya (doenças cujo vetor é o mosquito) e como combater cada uma das fases de desenvolvimento do mosquito, cujo ciclo tem quatro etapas (ovo, larva, pupa e a forma alada).

O coordenador da Defesa Civil, coronel Waldir Pires, comentou sobre a importância das informações prestadas. “Existem particularidades no combate ao Aedes Aegypti que somente o pessoal da Saúde conhece, e que com essa atividade serão multiplicadas para centenas de funcionários das empresas aqui representadas”.

A educadora também ressaltou as peculiaridades do combate ao mosquito. “Sem o Aedes não acontece a transmissão da dengue, portanto com os devidos cuidados é possível romper o ciclo de transmissão da doença, que em nossa cidade atingiu o nível epidêmico, especialmente nas regiões de Bonsucesso e Pimentas”, disse Grace, que ao final da apresentação respondeu aos questionamentos dos presentes.