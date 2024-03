Orquestra Jovem de Guarulhos recebe inscrições para processo seletivo até 22 de março

A Prefeitura de Guarulhos receberá até a próxima sexta-feira (22) as inscrições de estudantes de música interessados em participar da Orquestra Jovem como bolsistas. Para se inscrever é necessário preencher o formulário disponível no site http://orquestrasdeguarulhos.com/ e anexar cópias do RG, do CPF ou da CNH, comprovante de residência e uma declaração de professor ou de instituição de ensino que comprove que o candidato está estudando música de forma regular.



As vagas remanescentes são destinadas a estudantes dos instrumentos violino (4 vagas), viola (2), violoncelo (2), contrabaixo (3), oboé (2), clarinete (1), fagote (2), trombone (1) e piano (1).



Entre os requisitos é necessário ter entre 14 e 28 anos e não receber benefícios de programas sociais em Guarulhos, além de comprovar ser estudante do instrumento ao qual concorre.

Acesse o edital completo no site http://orquestrasdeguarulhos.com/