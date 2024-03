Programa de auxílio na recolocação profissional abre vagas na região do Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos receberá entre os dias 20 de março e 5 de abril as inscrições dos interessados em participar do programa Meu Emprego – Trabalho em Equipe, no Centro de Integração da Cidadania (CIC), na região do Pimentas. São 40 vagas divididas entre os períodos manhã e tarde e para se inscrever é necessário entrar em contato pelos telefones (11) 2475-9728, (11) 2441-0931, (11) 2475-9725, (11) 2472-6940, (11) 2475-9724 ou (11) 2425-2847.

A formação tem duração de 12 dias e irá preparar o participante para ser bem sucedido no processo seletivo na busca por um emprego. Durante os encontros os alunos formarão equipes para trocar experiências, momento em que serão incentivados e motivados a se autoconhecerem e descobrirem suas habilidades e competências, além de montarem currículos bem elaborados e estabelecerem metas profissionais e de vida para que tenham sucesso na busca por uma boa colocação no mercado de trabalho.

As aulas terão início no dia 8 de abril no CIC Guarulhos, instalado na estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes. Para participar é necessário ser maior de 16 anos e morar em Guarulhos, além de estar desempregado.