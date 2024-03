Salas de velório de cemitérios municipais recebem novos ornamentos

Todas as dez salas de velório do cemitério Necrópole do Campo Santo, na Vila Rio de Janeiro, e as quatro salas do Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso foram requalificadas com o recebimento de novos conjuntos de paramentos em madeira com mesa para colocação de urna, porta-vasos com iluminação e aparador curvado com monitor de LED para exibição de imagens de cunho religioso.



As aquisições têm por objetivo garantir o conforto e o acolhimento dos presentes às cerimônias de despedida, como explica o secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli. “A sala de velório é o local onde a família e os amigos do falecido ficam, muitas vezes por horas, para dar adeus à pessoa amada. O conforto nesse momento difícil pode fazer a diferença e ajudar a amenizar a dor do luto pelo ente querido”.



Recentemente as salas de velório de ambos os cemitérios mencionados passaram por reformas, que incluíram instalação de porcelanato e ventiladores e pintura, dentre outras melhorias. O velório da Vila Rio de Janeiro é o maior da cidade, com média de 9 mil visitantes em cerca de 300 velórios mensais. Já em Bonsucesso são cerca de 3,6 mil visitantes nos 120 velórios realizados todos os meses.