Tesouro Nacional pagou R$ 1,22 bilhão de dívidas de estados em fevereiro

O Tesouro Nacional honrou R$ 1,22 bilhão de dívidas atrasadas de estados no mês de fevereiro. Os dados estão no Relatório Mensal de Garantias Honradas pela União em operações de crédito e Recuperação de Contragarantias, divulgado nesta sexta-feira (15) pela Secretaria do Tesouro Nacional. No acúmulo do ano, R$ 1,65 bilhão de dívidas em atraso já foram quitadas pela União.

De acordo com o relatório divulgado, a maior parte vem de Minas Gerais (R$ 776,59 milhões), Rio de Janeiro (R$ 301,73 milhões), Goiás (R$ 76,11 milhões) e Rio Grande do Sul (R$ 60,62 milhões). Levando em consideração ao acumulado do ano, os estados com maiores valores também foram os mesmos.

Os números de estados com dívidas em atraso cobertas pelo Tesouro Nacional diminuiu em 2024 e desde 2016 a União já realizou pagamentos de R$ 65,63 bilhões para quitar garantias em operações de crédito de Estados e Municípios.