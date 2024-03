Vegus organiza evento de adoção responsável de pets no stand de vendas do Arken

O empreendimento verde da Vegus recebe, neste sábado (16), a partir das 10h00, um evento de adoção responsável de pets. Tudo acontece na Rua Dona Tecla, 660, próximo do Shopping Parque Maia.

Com cães e gatos das ONGs Intistuto Eu Sou o Bicho, Jeds Instituto e Fundação Francisco Clara de Assis estarão por lá em busca de novos tutores. Todos contarão com a avaliação veterinária e cuidados da equipe de voluntários.

Além da ação social, a Chef Desiree estará presente com um cardápio especial (e gratuito) de crepes. O passeio gastronômico também contará com a presença do Food Truck da Fratoni’s e dos drinks da Komblue e da Firoco Drink Truck.

Com um stand integrado à primeira Torre (Ekko) do futuro condomínio, a equipe de arquitetura pensou em um espaço instagramável, com apartamentos decorados localizados no segundo andar. Crianças terão a diversão garantida com atividades e garra de bichinho de pelúcia para brincar.

A Vegus realiza o evento de adoção responsável com o apoio de Hype Dogs, Formula Natural, Weazy e Modern Pets.

Sobre o Arken:

Apartamentos de 3 e 2 dormitórios com suíte, terraço com jardim e depósito privativo. Plantas de 67,72m², 76,66m² e 83,68m². Endereço: Rua Dona Tecla, 660 – Jd. Flor da Montanha – Guarulhos/SP (a 600 m do Parque Shopping Maia).