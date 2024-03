Bienal do Livro de Guarulhos disponibiliza novo lote de ingressos para as apresentações

Para atender a diversos pedidos da população, a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos disponibiliza um novo lote de ingressos gratuitos para o bate-papo com o autor de destaque e a programação infantil do dia. Até o encerramento do evento, no próximo domingo (24), os ingressos estarão disponíveis no site https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/ sempre a partir das 8h.

A iniciativa já vale para esta segunda-feira (18) na palestra do educador e escritor Eduardo Feldberg, conhecido como o Primo Pobre. Os interessados podem acessar o portal da Bienal e adquirir os ingressos remanescentes. Outra novidade é que serão liberados até dois ingressos por pessoa.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos é gratuita e acontece de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.