Primo Pobre é um dos destaques da programação desta segunda-feira na Bienal do Livro

O bate-papo sobre investimentos e organização financeira com o músico, educador e escritor Eduardo Feldberg (o Primo Pobre) é um dos destaques da programação desta segunda-feira (18) na Bienal do Livro de Guarulhos. O palestrante recebe o público no Auditório Azul, às 20h, para falar sobre seu primeiro livro: Deixe de ser Pobre. Os ingressos remanescentes devem ser adquiridos de forma gratuita pela plataforma Sympla, no endereço https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/.

Momentos antes do início é possível tentar participar da atividade na xepa dos ingressos. Para isso, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência ao local e aguardar na fila de espera. Em caso de desistências a entrada é liberada por ordem de chegada até a lotação máxima permitida no auditório. Para crianças menores de três anos não é necessária a retirada de ingressos.

Final de semana com grandes atrações

No último sábado (16) o público recebeu ao cair da tarde o escritor Ignácio de Loyola Brandão para um debate sobre literatura e consciência ecológica para crianças. Ainda no sábado o público prestigiou Miguel Falabella, conhecido por sua atuação no teatro e na televisão e autor de crônicas e livros como A Partilha, Querido Mundo e Outras Peças e Vivendo em Voz Alta, obra que deu nome ao encontro de Falabella com os visitantes da Bienal.

No domingo (17) a atriz, produtora e cronista Denise Fraga trouxe para os visitantes da Bienal um encontro com o tema conexões humanas.

O público infantojuvenil também viveu momentos de encantamento com As Aventuras de Pinóquio na Terra do Cordel, espetáculo da Companhia AMO Entretenimento, O Show do Bob Zoom com a formiguinha azul e sua turma e O Show da Luna, Ao Vivo!.

Maior evento literário da cidade, a terceira edição da Bienal apresenta o tema Guarulhos – Todo o Mundo Passa por Aqui. O evento segue até o dia 24 de março e conta com intensa programação gratuita, área gamer, lounge interativo, praça de alimentação, 40 estandes e três auditórios, um universo cultural diverso repleto de experiências literárias e imersivas, apresentações artísticas, palestras, intervenções, encontros com autores e exposições.

O Espaço Inter fica na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.