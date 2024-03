Público da Bienal do Livro prestigia bate-papos com Ignácio de Loyola Brandão e Miguel Falabella

Os visitantes da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos viveram novas experiências literárias neste sábado (16), com uma programação marcada por atrações infantis e bate-papos com o jornalista e escritor Ignácio de Loyola Brandão e o ator Miguel Falabella.

O público do Auditório Azul recebeu Brandão logo ao cair da tarde para um debate sobre literatura e consciência ecológica para crianças. Autor de vasta produção literária, entre romances, contos e crônicas, Brandão enveredou pelo universo das questões ambientais com forte apelo às mudanças climáticas que já estão impactando o planeta.

“O meio ambiente já era uma preocupação nos anos 1970. Eu tinha o hábito de recortar notícias que saíam nos jornais e hoje esse é o tema mais importante em todo o mundo. Trazer esse tema para o contexto das crianças é fundamental porque são elas que vão transformar o planeta”, disse Brandão.

Falabella

Bastante conhecido por sua atuação no teatro e na televisão, Miguel Falabella também é autor de crônicas e livros como A Partilha, Querido Mundo e Outras Peças e Vivendo em Voz Alta, obra que deu nome ao encontro de Falabella com os visitantes da Bienal.

“Eu vim de uma família que sempre nos incentivou à leitura. Minha mãe era professora, meus pais me deram desde cedo o incentivo ao sonho, ao autoconhecimento e à autodescoberta. Eu sou o resultado dos livros, comecei a escrever para o teatro porque não encontrava textos que traduzissem o que eu queria fazer e a coisa ganhou outra proporção”, contou Falabella.

Atrações infantis

Logo pela manhã do sábado o público infantojuvenil viveu momentos de encantamento com As Aventuras de Pinóquio na Terra do Cordel, espetáculo da Companhia AMO Entretenimento que apresentou aos pequenos o universo da literatura de cordel e suas conexões com a cultura brasileira em diferentes manifestações artísticas, como danças, músicas e na própria narrativa dos livros infantis.

Outro espetáculo que envolveu a criançada em um universo mágico de encantamento foi o Show do Bob Zoom com a formiguinha azul e sua turma, musical repleto de canções animadas que levaram as crianças ao divertido mundo da imaginação.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos segue até o dia 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br. Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.