Autores estrangeiros lançam obras na 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos

As argentinas Alejandra Dubovik e Alejandra Cippittelli e os espanhóis Isabel Abelleira, Ángeles Abelleira, Vicente Blanco e Salvador Cidrás lançaram obras da área de educação infantil na 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos nesta segunda-feira (18) e reuniram interessados na temática no lounge interativo do Espaço Inter.

Vicente Blanco e Salvador Cidrás apresentaram o livro Desenhar o Mundo – Brincar, Criar, Compartilhar. A obra surgiu da experiência dos autores como artistas e professores de educação visual e plástica por meio da qual examinam a prática artística e educativa do desenho, resultado de pesquisa com crianças da educação infantil e do ensino fundamental.

“O desenho sempre foi a forma como eu me expressava, potencializado em casa pelas minhas vivências com a natureza”, explicou Blanco. Já Salvador Cidrás pontuou que ele e Blanco são professores de artes em uma faculdade de formação de docentes e que fazem uma abordagem tanto a partir da estética quanto da pedagogia. “No contexto da formação de educadores há uma abordagem similar muito rica para o ensino de artes, às vezes acadêmica e outras numa perspectiva mais teórica e prática, com a qual ampliamos as diferentes formas de ensinar”, explicou Cidrás.

Isabel e Ángeles Abelleira lançaram Docentes de Infantil – Luthiers do Futuro, última obra de trilogia que joga luz sobre a docência, em como ser e estar na escola num momento tão complexo como o atual, em que as dificuldades derivadas dos hábitos ou das tendências imperantes se somam às consequências da crise econômica e social que impacta tanto a vida das crianças.

“Quando começamos a escrever a primeira obra dessa trilogia não imaginávamos que seriam três livros e em todos eles nos guiamos por metáforas. Se em Os Fios da Infância éramos fios e em O Pulsar do Cotidiano de uma Escola da Infância éramos pulsos, neste lançamento elegemos o trabalho do luthier como figura representativa de nossas ideias e fio condutor do nosso discurso”, explicou Ángeles.

Nesta terça-feira (19), às 15h30, Alejandra Dubovik e Alejandra Cippittelli apresentam palestra na qual abordam o trabalho por projetos no Auditório Azul. As autoras aproveitam a ocasião para lançar Nove Projetos – O Valor do Trabalho por Projetos, terceiro volume da coleção Experiências na Educação Infantil, no qual apresentam a documentação pedagógica de nove projetos desenvolvidos com alunos do Jardín Fabulinus, escola de Buenos Aires referência na educação da primeira infância. Essa atividade requer retirada antecipada de ingresso pela plataforma Sympla, disponível em https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/.

Os visitantes da Bienal do Livro poderão encontrar obras lançadas no evento no site da Selecta Livros: https://www.selectalivros.com.br/.

Serviço

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos segue até domingo (24), com horário até sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br. Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.