Feira permanente de artesanato acontece semanalmente na rua Felício Marcondes, no Centro

“Oportunidade de transformação e reconhecimento”. É assim que João Firmino, 64, define o seu sentimento por trabalhar com artesanato há mais de dez anos. Ele e outros onze artesãos comercializam seus produtos semanalmente na feira permanente de artesanato da rua Felício Marcondes, no centro de Guarulhos. O endereço recebe os artesãos de quinta-feira a sábado, das 9h às 17h, que expõem seus produtos personalizados das mais variadas técnicas, como crochê, costura, macramê, modelagem, entalhe e pirogravuras a preços convidativos.

Nesta terça-feira (19) eles celebram o Dia do Artesão, reconhecendo que a produção manual mudou suas vidas. “É maravilhoso poder comemorar esse dia. É uma profissão muito antiga e hoje, em pleno século XXI, a gente poder dizer ‘eu estou trabalhando com artesanato e vivendo disso’ é muito bom”, exalta Regina Moura, 53, que também participa da feira permanente. Ela, que trabalha com a venda de acessórios de cabelo como tiaras, turbantes e laços, começou a produção artesanal em 2010, utilizando o ofício como parte do processo de recuperação de uma depressão. “Estou na feira desde 1º de dezembro de 2022 e gosto muito de trabalhar nela. É muito bacana, dá uma excelente oportunidade para a gente”, completa a artesã.

João Firmino começou a se interessar pelo artesanato em 2003 com pinturas em telha. De lá pra cá já aprendeu muitas técnicas, como pintura em azulejo, luminárias de PVC, crochê, biscuit e desenho em madeira. “Quando comecei foi por necessidade, mas hoje é porque amo tudo que é arte”, conta. Ele, que começou na feira guarulhense, resolveu por um tempo se aventurar por outros espaços na cidade de São Paulo. “Aí chegou a Covid e resolvi voltar para Guarulhos, para a feira permanente de onde nunca deveria ter saído. Acolheram-me maravilhosamente bem”, lembra. Para ele, poder se sustentar por meio do artesanato, conhecer pessoas, fazer amizades e trocar experiências é motivo de orgulho.

Os artesãos que se interessam em participar do projeto, promovido pela Secretaria de Cultura, podem se inscrever pelo formulário disponível no link https://forms.gle/1bsNzcf7m4W23aXU9.