Guarda Civil aplica manobra de Heimlich e salva bebê de 11 meses com engasgo no Jardim Cumbica

Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos em patrulhamento preventivo na terça-feira (19) pela rua Frutal, Jardim Cumbica, depararam com uma mãe aflita e em busca de socorro para a filha de 11 meses que estava engasgada e não conseguia respirar. A equipe iniciou os primeiros socorros e a aplicação da manobra de Heimlich, um procedimento com compressões abdominais para tratar obstruções das vias aéreas superiores por objetos estranhos.

As ações imediatas surtiram efeito e a criança voltou a respirar, sendo encaminhada com a mãe à UPA Cumbica para avaliação. Um exame de imagem foi solicitado pelo médico, que constatou não haver corpo estranho ou qualquer obstrução no sistema respiratório do bebê, que recebeu alta. A mãe e filha foram conduzidas em segurança para casa e passam bem.

Especialização

A GCM recebe treinamentos na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag) em primeiros socorros, que são atendimentos realizados logo no início de uma emergência e que são essenciais para salvar uma vida. Esses ensinamentos são ministrados por instrutores da corporação com graduação e pós-graduação em atendimento pré-hospitalar.