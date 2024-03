Comunidade em Cumbica será transformada em projeto inovador da Prefeitura

Favela digna, digital e desenvolvida. Esses são os objetivos do Favela 3D, projeto que chegará a Guarulhos na comunidade Barra de São Miguel, em Cumbica, a partir de 2024, graças a uma parceria firmada nesta terça-feira (19) entre o governo municipal e a ONG Gerando Falcões. A cerimônia de assinatura do termo de cooperação aconteceu no Adamastor e reuniu o prefeito de Guarulhos, Guti, o fundador da ONG Gerando Falcões, Eduardo Lyra, o time do Instituto Sonhar e secretários municipais.

Desenvolvido pela ONG, o projeto trabalha na reestruturação de favelas buscando promover uma transformação completa focada na melhoria da qualidade de vida de seus moradores. Os pilares das ações são moradia digna, acesso à saúde, direito à educação, cidadania e cultura de paz, primeira infância, autonomia da mulher, geração de renda, cultura, esporte e lazer.

“Hoje celebramos uma parceria fundamental para Guarulhos, que começou com um sonho e aos poucos mais pessoas se uniram a ele, dando apoio e motivação para chegarem até aqui. Esta é a verdadeira transformação que buscamos: pessoas de bom coração unindo forças e fazendo a diferença, porque ninguém alcança grandes feitos sozinho, nem transforma o mundo por si só”, destacou Guti.

A primeira etapa do Favela 3D consiste no mapeamento do território para identificar as principais necessidades de mudança. Feito isso, com base no diagnóstico será criado um modelo de aplicação das soluções junto com a comunidade. De acordo com as projeções de diagnóstico comunitário realizadas na região pela Gerando Falcões, no local vivem 206 famílias, que juntas somam 372 pessoas. Destas, 64% estão desempregadas e 42% são analfabetas.

Segundo o documento assinado, ficará a cargo do governo municipal a realização de drenagem e a canalização na área, pavimentação, instalação de iluminação pública, obras de melhoria na distribuição de água e saneamento, regularização fundiária dos imóveis, esforços para a recolocação profissional dos moradores e investimentos na educação infantil e de adultos e na saúde da família.

Já à ONG, em parceria com o Instituto Sonhar, que realiza ações na região há cinco anos, caberá fazer ações de urbanismo social, construir casas sustentáveis e fazer melhorias habitacionais, além de um plano de desenvolvimento de moradia, da instalação do Centro de Referência Favela 3D, de capacitação profissional, da aceleração de criação de empreendedores, de programas de cultura, esporte e cidadania, entre outros. A ideia é zerar o desemprego e a fila da creche na região.

Eduardo Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, ressalta a quão significativa é essa parceria entre os setores público e privado e as organizações do terceiro setor. “É muito satisfatório poder contar com a Prefeitura, que está aberta e pronta para colaborar. Graças ao compromisso do prefeito em arrumar as contas públicas e enfrentar desafios como o rodízio de água estamos avançando na garantia dos direitos básicos, como acesso ao saneamento na cidade. Juntos vamos empoderar a comunidade para erradicar a pobreza pela raiz”.

As secretarias municipais de Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação, Administrações Regionais, Serviços Públicos e Transportes e Mobilidade Urbana, além da Sabesp e da EDP Brasil, trabalharão em conjunto nas obras. Os trabalhos de diagnóstico comunitário e o mapeamento das políticas públicas, realizados por todos os órgãos envolvidos, começaram a ser realizados em 2023.