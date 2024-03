Cursos gratuitos de informática e auxiliar de logística estão com inscrições abertas em Guarulhos

Até o dia 9 de abril estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do programa Qualifica SP em parceria com a Prefeitura de Guarulhos. São 60 vagas, divididas igualmente entre os cursos de montagem e manutenção de computadores e auxiliar de logística, ambos com aulas online no período noturno.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site www.qualificasp.sp.gov.br. É necessário ser alfabetizado, ter mais de 16 anos e morar em Guarulhos.

As formações foram desenvolvidas a fim de atender às demandas atuais do mercado de trabalho na cidade, sendo direcionadas para pessoas que buscam um emprego, com prioridade para o público feminino. Caso o número de inscritos seja superior às vagas ofertadas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail e as aulas têm previsão de início em 16 de abril.

Para tirar dúvidas e obter mais informações ligue para a Secretaria Municipal do Trabalho – (11) 2475-9728 / (11) 2475-9724 / (11) 2475-9725.