Guarulhos abre quatro UBS’s no sábado e reforça a vacinação contra a dengue

No próximo sábado (23) a Prefeitura de Guarulhos irá ampliar mais uma vez o acesso da população a serviços essenciais por meio do programa Saúde Agora. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Barros, Jardim Palmira, Allan Kardec e Parque Jandaia estarão abertas das 8h às 16h para consultas, exames e vacinação, inclusive contra a dengue.

Pais e responsáveis por jovens de dez a 14 anos podem aproveitar a data para levá-los até uma das unidades para receber a primeira dose contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Basta apresentar comprovante de endereço, documento com foto ou Certidão de Nascimento e a carteirinha de vacinação do menor.

Até o momento 16.569 menores residentes em Guarulhos iniciaram o esquema vacinal, que consiste em duas doses com um intervalo de 90 dias entre elas. O processo de vacinação começou em 20 de fevereiro para crianças de dez e 11 anos e foi estendido para o público de 12 a 14 anos em 7 de março. Os casos confirmados de dengue chegaram a 14.396 na cidade nesta quarta-feira (20), com sete óbitos pela doença.

Vale ressaltar que, além da vacinação contra a dengue, as UBS abertas neste sábado oferecerão serviços de rotina, como a atualização da carteirinha de vacinação e testes rápidos para detecção de tuberculose, HIV, sífilis e hepatites B e C. A farmácia também estará em funcionamento, tanto para a retirada de medicamentos quanto para o recebimento de remédios vencidos ou em desuso.

Todos esses serviços, além da aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico, curativos e a atualização das condicionalidades do programa Bolsa Família, estarão disponíveis por demanda espontânea. Somente as consultas médicas e os exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

No âmbito da educação em saúde, as UBS terão ações em consonância com o Março Verde, campanha de conscientização e combate à tuberculose, que é a segunda causa de morte por doença infecciosa em todo o mundo. Este é o tema de destaque do mês devido ao Dia Mundial da Tuberculose, celebrado no próximo domingo (24).

Além disso, haverá orientações sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, exames preventivos da mulher e do câncer bucal nas UBS Vila Barros, Allan Kardec e Parque Jandaia, respectivamente.

Serviço

UBS Vila Barros: rua Carlos Korkischko, 425, Vila Barros

UBS Jardim Palmira: rua Jaime dos Santos Augusto Filho, 125, Jardim Palmira

UBS Allan Kardec: rua Ipacaeta, 51, Jardim Presidente Dutra

UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia