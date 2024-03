Alunos da EPG Heraldo Evans fazem cobertura jornalística da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos

Os alunos do ensino fundamental da EPG Heraldo Evans fizeram a cobertura com imagens e textos da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos. Na última terça-feira (19) os estudantes se dividiram entre as funções estratégicas da profissão de repórteres mirins e entrevistaram visitantes, escritores e expositores das editoras.

Todo o conteúdo gerado durante a cobertura será veiculado na 3ª edição do Jornal Heraldo News, projeto com gêneros textuais da unidade escolar que tem revolucionado a aprendizagem da escrita e despertado o gosto pela leitura. Em entrevista para o podcast Conexão Bienal na manhã desta quarta-feira (20), alunos e professoras da escola contaram como foi a experiência.

“Entrevistamos as pessoas na Bienal para conhecer um pouco sobre o trabalho que estão fazendo aqui”, explicou Brayan Pacheco da Hora, de nove anos, um dos alunos responsáveis pela pauta de perguntas elaborada para os trabalhadores da Bienal do Livro. A partir das respostas obtidas sobre a função desempenhada, a carga horária e as expectativas para a Bienal, a aluna Emanuelly Alves da Silva (9) fez algumas observações. “Os trabalhadores se esforçam muito para manter o local limpo, seguro e com as prateleiras cheias de livros para que as crianças possam ler e aprender”.

Outra observação que os repórteres mirins fizeram guarda relação com a importância do evento literário, que tem como um de seus principais objetivos promover encontros entre leitores e obras. “Se você quer encontrar as pessoas pode convidá-las para a Bienal, ficar mais tempo com elas, comprar coisas. Aqui você vai passar horas com os visitantes e o tempo vai correr”, observou Brayan.

A coordenadora pedagógica da EPG, Gissa Vilela, conta que, para a elaboração das duas primeiras edições do Jornal Heraldo News, cada turma ficou responsável pela produção de determinado gênero textual, como os classificados e os caça-palavras, criados pelos alunos do 1º ano, textos menores que já são trabalhados nos anos iniciais.

“Na 1ª edição essa estratégia deu tão certo que abriu novas possibilidades de trabalho com os gêneros textuais. Na 2ª edição, em novembro de 2023, as turmas do 1º ano ficaram responsáveis pela entrevista de capa e tiveram que buscar informações sobre os alunos imigrantes da escola, assistir a vídeos, pesquisar e entrevistar as famílias”, explicou a coordenadora.

Nery Nice Travassos, professora do 4º ano, contou que os alunos são muito curiosos, por isso na edição de estreia ficaram responsáveis pelo gênero entrevista. “Eles têm a oralidade muito bem desenvolvida e a curiosidade aflorada, gostam de perguntar e querem saber cada vez mais, e isso facilitou o desenvolvimento das entrevistas daquela edição. Já na 2ª edição eles fizeram indicações literárias, opinaram sobre os livros de que gostaram e que não gostaram de ler”, explicou Nery ao pontuar que, a cada edição, os gêneros podem variar de turma para turma.

A 3ª edição do Jornal Heraldo News, com a cobertura completa da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, está prevista para o mês de maio. Para ficar por dentro das novidades do jornal siga o perfil da unidade escolar no Instagram: @epg_heraldo_evans.

Para conferir o podcast Conexão Bienal com a equipe da EPG Heraldo Evans acesse https://youtu.be/TD92w7U4LbY.