Cata-Treco atende Vila Rosália e mais 7 bairros no fim de semana

Os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão no sábado (23) os bairros Vila Rosália, Jardim Rosa de França, Jardim Ema, Jardim Guimarães, Jardim Alice e Vila Galvão. Já no domingo (24) serão atendidos Jardim Vila Galvão e Vila Renata.

A operação consiste no recolhimento de móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis. Para utilizar a Cata-Treco os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Cata-Treco não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Programação sábado (23)

Vila Rosália: Rua Acre, rua Alvorada do Norte, rua Antônio de Araújo, viela Atum, rua Bahia, travessa Bom Jesus da Lapa, rua Brasil, travessa Caibi, rua Campinas, avenida Campista, rua Campos Belos, viela Cana, viela Capi, viela Cara, rua Cavalheiro Amábile Soatto, rua Chile, rua Clara Alvitti Faccini, rua Cônego Ezequias, rua Diadema, rua Dona Benedita, rua Doutor Benedito Assis Pereira, rua Doutor Horace Wells, rua Doutor Solon Fernandes, travessa Efe, rua Enéias Marques, rua Espírita, rua Etelvina, rua Flores de Goiás, rua Florinda Rosa Teixeira, avenida Francisco Conde, rua Francisco Gonzaga Vasconcelos, rua Gabriel Vanconcelos, rua Guiomar dos Santos Asseiro, rua Gurupi, rua Heraldo Evans, rua Ipiranga, rua Jacareí, viela Joacabi, rua José Cerqueira Cury, rua João Pannochia Filho, travessa Luiz Alves, rua Mairinque, viela Malte, rua Mozart, travessa Mozart, rua Natalina Bionde Balducci, rua Niquelândia, rua Odorico Inácio de Jesus, rua Palmares Paulista, rua Paraíba do Sul, rua Piauí, rua Pirapozinho, rua Porto Nacional, rua Recife, rua Rio Grande, rua Sabiá, rua Santo Eugênio, travessa Santo Eugênio, rua Sapucaia, rua Sem Denominação, rua Soldado Eurípedes Rodrigues de Lima, rua Soldado Francisco Franco, rua Soldado Francisco Gomes de Souza, rua Soldado Francisco Tamborim, rua Soldado Francisco Vitoriano, rua Soldado Gentil Guimarães de Oliveira, rua Soldado Geraldo Augusto dos Santos, rua Soldado Izidoro Matoso, rua Soldado José Antônio Moreira, rua Soldado José Fernandes da Silva, rua Soldado João Maria Batista, rua Soldado João Maria Silveira Marques, rua Soldado João Moreira Alberto, rua Soldado Luiz Tenório Leão, rua Soldado Manoel Amaro dos Santos, rua Soldado Marcelino Jazinski, travessa São Fidélis, rua São José, rua São João D’Aliança, avenida São Luiz, travessa Tapiraí, rua Tenente João Batista Pannochia, viela Terra Rica, rua Tocantínia, rua Tupirantins, rua Videira, travessa do Bonde.

Jardim Rosa de França: Viela Aguaí, viela Ana, rua Aquira Yamaguchi, rua Araguainha, rua Ataliba de Andrade, rua Carlos Eduardo Nunes, viela Chopim, rua Cristovam Marchini, rua Danilo Panegaldo, avenida Dona Amália Golin Pagnoncelli, rua Dona Dinart Santana Nunes, avenida Dona Glória Pagnoncelli, avenida Esther Cabral Pagnoncelli, avenida Flávia Pagnoncelli, rua Hilton Nunes, rua Ivo Brognolo, avenida José Antônio Cabral, rua José Liotta, rua José Roberto Liotta, rua Leila Nunes, rua Lourdes Agostinho, rua Lourenço Gonçalves Nunes, rua Manoel Augusto Gomes, rua Marcos Antônio Liotta, rua Mário Carneiro, rua Nestor Cabral, avenida Neusa Luongo, rua Olga Morais Liotta, avenida Othon Luiz Silveira, rua Otávio Lima Mendes, rua Pedro Constantino, viela Peritiba, rua Salvador D’Agostinho, avenida Saulle Pagnoncelli, rua Sergipe, avenida Sílvio Barbosa da Silveira, rua Wilson Souza.

Jardim Ema: Rua André Hotz Júnior, rua Itapema, rua Nair Kube, rua Tereza Caseiro, rua Ângela Kube.

Jardim Guimarães: Avenida Adelaide, rua Alto do Parnaíba, rua Clarice, rua Constância, rua Edith, rua Maria Izabel, rua Nani, rua Nilza.

Jardim Alice: Rua Maria, rua Cristina, rua Francisco Augusto, rua Gilda, rua João Ettore Fantazzini.

Vila Galvão: Rua Ademir Felizardo da Silva, rua Alberto Ferreira Lopes, rua Amazonas, rua Antônio Custódio de Castro, rua Antônio Salvador de Mesquita, rua Antônio Sarkis, rua Atílio Vivacqua, rua Augusto Maia, rua Aurelina Paes de Camargo, avenida Doutor Timóteo Penteado (do número 2.140 ao 4.900), rua Bacabinha, viela Café, rua Caixa D’Água, rua Carlos Chagas, rua Ceará, rua Damianópolis, avenida Dona Eugênia Machado da Silva, viela Dourada, rua Doze de Maio, travessa Décio Fonseca Penteado, rua Eloy de Castro Barros, rua Francisco Pereira, rua Guarani, rua João Batista Michel Saco, rua Major José Moreira Matos, rua Manoel José Melleiro, rua Maria Elisa da Nóbrega, rua Maria Primo de Jesus, avenida Milton, rua Monte Negro, rua Nova Aliança do Ivai, travessa Onze de Junho, rua Orlando Midaglia, passagem Particular, rua Particular, avenida Pedro de Souza Lopes, rua Piracanjuba, rua Professor Pedro Chebatt, rua Quitandinha, rua Santo Antônio, rua Santo Inácio, rua Sebastião Carlos Pannocchia, avenida Sete de Setembro, rua Soldado Cesário Aguiar, rua Soldado Cristovam Moraes Garcia, rua Soldado Joaquim Pires Lobo, rua Soldado José Alves de Abreu, rua Soldado João Pereira da Silva, rua Soldado João Zapela, rua Soldado Pires Lobo, avenida São Bento, rua São Daniel, rua São Francisco, rua São Joaquim, rua São Manoel, rua São Maurício, rua São Miguel do Araguaia, rua São Victor, rua Treze de Maio, rua Vinte e Quatro de Maio, rua Vitorino Freire, rua dos Coqueiros, rua Nossa Senhora de Lourdes, rua Jesuino Rabello, rua Lucinda Rabello, rua Capitão Rabello, rua Lalau Rabello, rua Lourdes Rabello.

Programação domingo (24)

Jardim Vila Galvão: Rua Alvarenga Peixoto, rua Armando Endres, rua Arthur Rodrigues Alcântara, rua Aspirante Frederico Gustavo dos Santos, avenida Emílio Ribas (até o número 2.115), rua Axixa, rua Bituruna, rua Bráulio Muniz, rua Brigadeiro Lima e Silva, viela Carmo do Rio Verde, viela Caturaí, rua Ciríaco, rua Clemente Ferreira, rua Contenda, rua Córrego do Ouro, viela Creta, rua Crissiumal, rua Cristóvão Colombo, viela Damolândia, rua Dezoito de Fevereiro, rua Diogo Botelho, rua Diogo Feijó, rua Diogo Mendonça Furtado, rua Domingos de Abreu, rua Dona Maria I, rua Dona Maria Quitéria, avenida Duarte da Costa, rua Erechim, avenida Faustino Ramalho, viela Fazenda Nova, rua Fernão de Magalhães, rua Fiori Polachine, rua Francisco Dumont, rua Freire de Andrade, rua Gago Coutinho, rua Garaúma, rua Jacques Félix, viela Jacutinga, rua José L. Tapada, rua 1° Tenente José Maria Pinto Duarte, rua Jovino Mendes, rua João Ramalho, rua Laranjeiras do Sul, viela Látex, rua Mangueirinha, rua Manoel Telles Barreto, rua Martin Afonso, rua Mathias Albuquerque, avenida Mem de Sá, rua Natividade da Serra, rua Nazário, praça Nossa Senhora Aparecida, rua Padre Antônio Vieira, rua Padre José de Anchieta, rua Pedro Álvares Cabral, rua 1° Sargento Basílio Nogueira da Costa, rua Princesa Izabel, rua Sacadura Cabral, travessa Seberi, viela Sedibra, rua 2° Tenente Manoel B. da Silva, rua 2° Tenente-Aviador Waldir Paulino P. de Mello, rua São João da Ponte, rua São Sepé, avenida Tomé de Souza, rua Vasco da Gama.

Vila Renata: Viela Alpes, rua Dulce Sena Guimarães da Silva, viela Eugênio Vieira Diniz, rua Ibiúna, rua Independência, rua José Bonifácio, rua Lord Baden Powell, rua Padre João Álvares, rua Professora Alice da Silva Moreira, rua Salvador Mellone, rua Signa, rua São Gabriel (até o número 330), viela Almas, rua Doze de Maio (até o número 360), rua José Antonio Marcelo (até o número 330), rua Jardim Olinda, rua José Joaquim Relvas, rua Vicente Melro (do número 600 ao 1.020).