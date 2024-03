Cyan Resort by Atlantica terá atividades imperdíveis nos meses de março e abril

A programação dos finais de semana dos meses de março e abril do Cyan Resort by Atlantica,localizado na cidade de Itupeva, em frente ao Hopi Hari e Wet’n Wild e a apenas 40 minutos da capital paulista,vai surpreender os hóspedes. Serão oferecidas várias atividades para proporcionar momentos memoráveis em família ou em grupo.

No feriado de Páscoa, entre os dias 28 e 31 de março, o Mundo do Chocolate movimentará todo o resort com uma programação deliciosa, com oficinas de ovos de chocolate e caça aos ovos. Para tornar a experiência dos hóspedes inesquecível, haverá a chegada do Coelho da Páscoa com muita animação. Também estarão garantidos os brinquedos infláveis para a garotada, aulas de ritmos e de alongamento, torta na cara para teens e a chocolate party.

A ação educativa sobre preservação ambiental com o tema “aprendendo com a bióloga”, será a oportunidade das famílias conhecerem de perto os animais da fauna brasileira. A turma do Tixa, mascote do resort, vai interagir em vários momentos com os hóspedes trazendo diversão, juntamente com a equipe de recreação, composta por profissionais especializados para cada fase, de 3 a 6 anos, 7 a 12 anos e teens.

Em abril, o tema será Show de Talentos, ideal para aqueles que querem entrar no clima de magia do entretenimento. Com a proposta de fazer o hóspede brilhar, a programação do Cyan Resort by Atlantica contará com performances incríveis e show de talentos aos sábados, com direito a prêmios para os destaques de cada dia. Os momentos de alegria continuarão com a caça ao tesouro, brincadeiras na piscina, insta game para os teens, piquenique, desafio no jantar, música ao vivo e luau para os teens.

Nos intervalos, os hóspedes poderão desfrutar da área de 890 m² da piscina, que conta com ambientes para relaxar e descansar, das jacuzzis ou da prainha com areia, espreguiçadeiras e bar molhado com cardápio de drinks. Para momentos de contemplação tem o jardim secreto, que oferece uma vista exclusiva do resort.

Duas crianças de até 12 anos são cortesia, desde que acomodadas no apartamento dos pais ou responsáveis. Consulta de valores ou reservas podem ser efetuadas por meio do e-mail: [email protected] ou pelo site – cyanresort.com.br.

Serviço

Telefone: (11) 4290-3977 ou 2136-5300

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, Rio Abaixo, Itupeva, São Paulo.

Email: [email protected]

Site: cyanresort.com.br