Rodrigo França lança livro com temática antirracista na 3ª Bienal do Livro

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos segue no Espaço Inter nesta quinta-feira (21) com lançamento de livro e bate-papo antirracista. Até o encerramento da Bienal novos lotes de ingressos gratuitos estarão disponíveis no site https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br sempre a partir das 8h, na data de cada atividade.

O dramaturgo, ator, diretor, sociólogo, filósofo e escritor dos livros O Pequeno Príncipe Preto e O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, Rodrigo França, conversa com o público do Auditório Azul às 20h. O evento marca ainda o lançamento do livro O Menino e sua Árvore, obra que fala de ancestralidade, autoestima e valorização da história e culturas afro-brasileira e africana.

Com ilustrações de Vanessa Ferreira, o livro conta a história de Sol, um menino alegre e muito especial porque sua bisavó é uma árvore de 150 anos. Seus colegas de escola não entendem isso e fazem piada, mas ele sabe que é preciso ter raízes fortes para crescer bem, dar bons frutos e uma sombra doce e agradável.

No novo livro França fala sobre a importância da ancestralidade, de reverenciar a sabedoria dos mais velhos, do acolhimento da família e do amor que nos faz sentir confiantes e orgulhosos das nossas origens.

Confira a programação completa do evento em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br. Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.

O Espaço Inter fica na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.