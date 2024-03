Temporada de Outono em Ilhabela terá opções gastronômicas com o Festival Sabores da Praia

Reginaldo Pupo

O verão está se despedindo, dando lugar ao outono que começa nesta terça-feira (18). É a melhor época para visitar Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. A temperatura agradável durante o dia e aquele friozinho delicioso à noite é um convite irresistível à boa comida.

Quem estiver visitando o arquipélago mais charmosos do Brasil na nova estação terá a grande oportunidade de degustar o que há de melhor da culinária ilhabelense durante o 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela. Restaurantes, gastrobares, sorveterias e até hotéis e pousadas com pegada gastronômica prepararam pratos incríveis que irão aguçar os paladares de moradores e turistas.

Entre os restaurantes participantes estão o Ahara Bistrô, Atelier do Tonhão, Banana da Terra, Eme Haus (Hotel Mercedes), Espaço Tangará, Fish & Chopps. Flamboyant (Hotel Velas do Engenho), Gelateria Sorveto, Belerin, Jirêh, Makai, Nyáw, Ponto das Letras, Portofino (Porto Pacuíba). Portu-Brasil. Prainha do Julião, Rei da Praia. Salka, Sandara, Uno Gastronomia, Viana Praia e Vila Siriúba.

O evento é uma realização do Ilhabela Convention em parceria com o Grupo Sabores. As inscrições se encerram no próximo dia 29 de março. Até lá, novos estabelecimentos se juntarão ao seleto grupo gastronômico já inscrito. Em breve todos os pratos estarão no site oficial do evento.

Conheça algumas iguarias

Uma tradicional pescada com direito a folha de bananeira será a grande sacada do recém-inaugurado Nyáw, um casual eatery localizado na Praia do Perequê, com um ambiente inspirado nas praias mais badaladas do planeta.

A Pescada Nyáw é composta por um peixe grelhado na folha de bananeira, acompanhado por purê de espinafre, molho da casa, vinagrete e farofa de banana, resultando em um típico prato caiçara, criado pelo Chef Daniel Carhuaricra Quispe. Além de saborear essa iguaria saborosa, o público também poderá se deslumbrar com a paisagem do Canal de São Sebastião e ouvir música de excelente qualidade.

Na badalada Praia do Curral há diversos restaurantes e quiosques com cozinha diferenciada. O Rei da Praia, que participará do Festival, é um deles. A Chef Lucy Silva criou um prato original de praia para participar do evento contendo uma das iguarias mais saborosas do mar, o camarão.

O Linguine à Moda do Rei é preparado com camarões rosa salteados no azeite, tomatinhos cereja confitados, cebola roxa, finalizado com lâminas de amêndoas. Dá até vontade de pedir mais!!! Uma iguaria sem igual para degustar com s pés fincadoas na areia aproveitando a belíssima paisagem que compõe uma das praias mais procuradas de Ilhabela.

Não muito longe dali, na bucólica Praia do Julião, o tradicionalíssimo bar e restaurante Prainha do Julião prestará uma homenagem à Praia do Sombrio ao batizar o prato com o mesmo nome da praia para participar do evento gastronômico.

O Sombrio é um risoto de limão siciliano bem saboroso e camarão rosa com bottarga de produção própria que a Chef Ana Luísa Julião preparou para deleite do público que irá degustar essa criação durante o evento em uma das mais belas praias de Ilhabela.

Inscrições

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela será realizado pelo Ilhabela Convention & Visitors Bureau em parceria com o Grupo Sabores, com patrocínio da GWM Motors e Sandara Comida Libanesa Artesanal, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ilhabela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, do Portal Hora Campinas e BaresSP.

As inscrições, prosseguem até 29 de março e o formulário para a participação pode ser acessado clicando aqui. Enquanto o festival não acontece, o público poderá acompanhar os bastidores e novidades por meio do perfil oficial do evento no Instagram, com fotos e vídeos dos pratos participantes.

Além de restaurantes, também poderão participar do festival gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, quiosques de praia, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, docerias, hotéis, pousadas, cervejarias, produtores artesanais e similares. O evento se tornará uma grande vitrine para que os estabelecimentos possam divulgar seus produtos e serviços.

1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA PRAIA – EDIÇÃO ILHABELA

Data: de 18 de abril a 19 de maio de 2024

Local: Entre os estabelecimentos participantes

Informações: (11) 9 3279-5275

Inscrições: www.saboresdapraia.com.br

Instagram: @saboresdapraiabr | @ilhabelaconvention…