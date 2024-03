3ª Bienal do Livro de Guarulhos recebe o escritor e jornalista Marcelo Duarte nesta sexta-feira

Curiosos e apaixonados pela coleção Vaga-Lume têm encontro marcado com o jornalista e escritor Marcelo Duarte nesta sexta-feira (22), na 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, no Espaço Inter. Até o encerramento da Bienal, novos lotes de ingressos gratuitos estarão disponíveis no site https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br sempre a partir das 8h, na data de cada atividade.

Marcelo Duarte recebe o público às 20h no Auditório Azul para bate-papo e sessão de autógrafos. Duarte lançou a primeira edição de O Guia dos Curiosos em 1995, que hoje conta com uma coleção com dez volumes.

O jornalista também tem cinco livros lançados pela coleção Vaga-Lume, da Editora Ática. Atualmente produz conteúdo curioso nas redes sociais do @guiadoscuriosos.

Confira a programação completa do evento em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br. Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.

O Espaço Inter fica na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.