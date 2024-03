Campanha de vacinação contra a gripe começa segunda-feira em Guarulhos

Nesta segunda-feira (25) Guarulhos dará início à campanha de imunização contra o vírus da influenza, causador da gripe. A vacina estará disponível para os grupos prioritários em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, além do Ambulatório da Criança e do Adolescente.

Neste ano a campanha, que geralmente ocorre entre abril e maio, foi antecipada para março devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no Brasil. A vacina trivalente, composta por três cepas de vírus, visa a proteger contra os principais vírus em circulação no país, reduzindo os riscos de complicações, internações e óbitos associados à gripe, que normalmente se intensificam nos meses de maio, junho e julho.

O público-alvo, conforme definido pelo Ministério da Saúde, inclui crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, professores e trabalhadores do ensino básico e superior, além de povos indígenas e comunidades quilombolas.

Trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, portadoras de deficiências, bem como caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, das forças armadas e das forças de segurança e salvamento também fazem parte da população-alvo, assim como funcionários do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento com foto, além de carteirinha de vacinação para crianças. Pessoas com comorbidades devem fornecer documentação que comprove a condição, como receita ou solicitação médica, enquanto que profissionais devem apresentar identificação do local de trabalho, seja por meio de crachá ou holerite.

As UBS de Guarulhos funcionam das 8h às 17h, com horário de vacinação até as 16h. Já as UBS Flor da Montanha, Vila Galvão, Tranquilidade e Paraventi estarão abertas até as 19h, com vacinação disponível até as 18h.

O vírus

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, altamente contagiosa e associada a altas taxas de hospitalização em todo o Brasil. Dentre suas variantes, que são quatro (A, B, C e D), o vírus influenza A, especialmente os subtipos H1N1 e o H3N2, são os responsáveis por pandemias sazonais.

A vacinação é a medida mais eficaz para prevenir a gripe e suas complicações. Devido à constante mudança dos vírus influenza, é necessário monitoramento global e ajustes frequentes na formulação da vacina. Por isso a imunização anual é imprescindível.

Os principais sintomas da gripe são febre, tosse, dor na garganta, dor de cabeça e dores no corpo. Em caso de suspeita da doença o munícipe deve procurar um dos serviços de saúde de Guarulhos.

Prevenção

Além da vacinação, orienta-se a adoção da etiqueta respiratória para a redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias de grande infectividade, como o vírus da gripe. As medidas incluem lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel (principalmente antes de consumir algum alimento), utilizar lenço descartável para a higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.

Também é indicado não compartilhar objetos de uso pessoal, bem como manter os ambientes bem ventilados, evitar aglomerações e ambientes fechados e adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e a ingestão de líquidos.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.