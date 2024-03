Prefeitura revitaliza Arena Ponte Alta e reinaugura espaço neste sábado

Neste sábado (23), a partir das 10h, a Prefeitura de Guarulhos entregará a nova Arena Ponte Alta, localizada na avenida Luís Gonzaga do Nascimento, 1.163, no Jardim Ponte Alta. O local passou por revitalização e implantação de gramado sintético.

Esse é o segundo campo revitalizado e entregue neste ano. No início do mês a Secretaria de Esporte e Lazer entregou o Campo do Flecha de Ouro, em Bonsucesso, também com gramado sintético.

A Arena Ponte Alta vai receber os seguintes jogos amistosos: Escolinha Ponte Alta A x Escolinha Ponte Alta B às 8h30, Seleção Ponte Alta A x Seleção Ponte Alta B às 10h, PSG x Esquadrão às 14h, Rua 04 X Unidos da Rua Um às 17h30 e Los Santos X Dinamarca às 19h.

No domingo (24) a Arena Ponte Alta será palco de duas partidas da 2ª edição da Taça Gru – Série Rubi de futebol feminino. Ascas Ponte Alta e Havana FC se enfrentam às 10h e em seguida, às 11h30, Guarani FC Lavras e Sport Clube Pimentas completam a rodada.