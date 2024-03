Anel Viário ganha mais 100 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

A Prefeitura de Guarulhos plantou no sábado (23) cem mudas de árvores nativas da Mata Atlântica na avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, também conhecida como Anel Viário, no trecho entre a avenida Emílio Ribas e a praça prefeito Paschoal Thomeu.

A ação coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) contou com a participação de 30 voluntários do Rotary Clube de Vila Galvão. Antes de colocarem a mão na massa, os participantes tiveram um bate-papo com os técnicos da Sema sobre noções de plantio e a importância da arborização urbana na melhora da qualidade de vida da população.

A arborização urbana, além de embelezar a paisagem, diminui a temperatura ambiente e a poluição sonora, reduz alagamentos e enchentes e melhora a qualidade do ar.

As espécies escolhidas para o local foram caroba, grumixama, ipê-branco, ipê-amarelo, ipê-roxo, aroeira, manacá-da-serra, pau-brasil e quaresmeira, dentre outras nativas. Com mais essa ação, a Sema já plantou 39.071 árvores durante a gestão do prefeito Guti.

Associações, clubes, escolas ou grupos de amigos que quiserem realizar ações semelhantes a essa devem entrar em contato pelos telefones 2441-4661 ou 2475-9858.