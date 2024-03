São José do Barreiro celebra a chegada da Páscoa com devoção e tradição

À medida que a Páscoa se aproxima, São José do Barreiro se prepara para vivenciar uma semana repleta de devoção e tradição. A Paróquia São José anuncia uma programação especial, repleta de cerimônias religiosas que convidam os fiéis a refletir sobre o significado profundo desse período sagrado.

A Semana Santa começou com o Domingo de Ramos em 24 de março. Às 9h, uma emocionante procissão e missa deram início às festividades, seguidas pela tradicional Procissão do Encontro, às 19h.

As atividades continuam ao longo da semana, com destaque para a Via Sacra e a missa na Segunda-feira Santa, e a Contemplação das Dores de Nossa Senhora na Terça-feira Santa, ambas às 19h. Na Quarta-feira Santa, a comunidade se reúne novamente para a Via Sacra e missa, também às 19h.

A Quinta-feira Santa, conhecida como a Ceia do Senhor, será marcada pela Missa do Lava-pés às 19h30, enquanto na Sexta-feira Santa, o momento mais solene da Paixão do Senhor será celebrado com a celebração às 15h, seguida pelo Teatro da Paixão às 19h e a procissão do Enterro às 20h.

A Vigília Pascal, no Sábado Santo, começará às 19h30, culminando em uma emocionante vigília e missa. E finalmente, no Domingo da Ressurreição, a comunidade se reunirá em três horários distintos – 8h, 10h e 19h – para celebrar a missa, seguida pela grandiosa procissão da Ressurreição e Coroação de Nossa Senhora às 20h.

“A Semana Santa é um momento de profunda reflexão e renovação espiritual para todos nós”, diz o prefeito Lê Braga, que convida os fiéis e toda a comunidade a participar das celebrações. “É uma oportunidade para nos reconectarmos com nossa fé e nos unirmos em oração, recordando os eventos que culminaram na salvação da humanidade”, completa.

Sobre São José do Barreiro

Portal do Parque Nacional da Serra da Bocaina, a cidade fica na ?divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Preserva um precioso ?patrimônio cultural e histórico que retrata períodos importantes do ?Brasil, desde o ciclo do café. São José do Barreiro também é ?conhecida por seus atrativos de natureza, turismo de aventura e ?culinária tropeira. Acompanhe nas redes sociais ?https://www.instagram.com/turismosjb/.?