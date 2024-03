Unidade móvel do Procon atende no Jardim Flor da Montanha na quarta-feira

Nesta quarta-feira (27) a unidade volante do Procon Guarulhos estará na rua Edson de Souza, 779 (próxima à UBS Flor da Montanha), no Jardim Flor da Montanha, das 10h às 16h, para atender a população. Uma vez por semana o veículo da Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor leva a um bairro diferente do município os mesmos serviços executados nos postos fixos do Procon.

No veículo Procon Itinerante o consumidor poderá abrir reclamações, obter esclarecimentos e informações, além de solicitar o desbloqueio da Nota Fiscal Paulista. Agentes do órgão irão também orientar e verificar eventuais reclamações da população sobre estabelecimentos que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (lei federal 8.078/1990).

O Procon Guarulhos atende ainda pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

Canais de Atendimento

As unidades fixas atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes endereços:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: (11) 3202-1312