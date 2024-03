Aeromóvel do aeroporto atenderá 2 mil pessoas por hora em trajeto de 6 minutos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, se prepara para substituir os ônibus que ligam os terminais e a estação Aeroporto-Guarulhos da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pelo modelo de aeromóvel.



O novo sistema recebeu o primeiro trem na semana passada e passará por verificações de segurança e a instalação de dois novos trens para iniciar as operações.



Saiba como o novo transporte, chamado de People Mover, funcionará:



– Assim como os coletivos que fazem o trajeto por terra atualmente, o serviço do aeromóvel será gratuito;



– O sistema irá funcionar em via elevada exclusiva, com uma tecnologia que move o veículo a partir de uma pressão controlada;



– Serão três trens, dois ativos e um reserva, com capacidade para transportar dois mil passageiros por hora;



– Os trens irão percorrer 2,7 mil metros de extensão até os terminais 1, 2 e 3;



– O tempo estimado de viagem e de espera é de seis minutos;



– O consórcio AeroGRU, responsável pela implementação, ainda não divulgou datas para o início das operações. O que se sabe é que o projeto deve ser entregue ainda em 2024;



– O transporte será equipado com wifi, ar-condicionado e sonorização ambiente;



– Este será o primeiro aeromóvel de São Paulo mas em Porto Alegre um sistema semelhante já está ativo desde 2013 no Aeroporto Internacional Salgado Filho.



Ao todo, quatro empresas (Aerom, Grupo HTB, FBS e TS Infraestrutura) das áreas de tecnologia, construção, sistemas e infraestrutura integram o consórcio AeroGru, responsável pelo aeromóvel de Guarulhos. Imagens com o esboço final do projeto já foram divulgadas.

