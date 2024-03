Prefeitura de Guarulhos abre concurso para sete funções

A Prefeitura de Guarulhos abriu concurso público para sete funções, do ensino médio completo ao superior: especialista em saúde (fonoaudiologia – 30 horas semanais), especialista em saúde (terapia ocupacional – 30 horas semanais), farmacêutico (30 horas semanais), auxiliar em saúde bucal (40 horas semanais), prático em farmácia (40 horas semanais), operador de rádio (40 horas semanais) e técnico em saúde bucal (36 horas semanais). As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) a partir desta terça-feira (26) até o dia 26 de abril.

Os salários variam de R$ 2.341,88 a R$ 3.826,99 e são oferecidos auxílio-alimentação (R$ 1.100 por mês) e auxílio-transporte. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 72 para as funções que exigem ensino médio a R$ 128 para as de ensino superior.

Isenção de taxa

As solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição já podem ser feitas no site da Vunesp a partir desta terça-feira (26) até as 23h59 desta quarta-feira (27 de março).

Os editais completos foram publicados no Diário Oficial do Município e podem ser consultados no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/780465483.pdf.