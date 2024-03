Prefeitura inicia a entrega de 118 mil ovos de chocolate a crianças da rede municipal

A terça-feira (26) foi marcada por grande diversão e festa nas unidades da rede de ensino de Guarulhos. O prefeito Guti iniciou a entrega, pelo terceiro ano seguido, de cerca de 118 mil ovos de chocolate de 180 gramas a todos os alunos da educação infantil e do ensino fundamental das escolas da Prefeitura.

A ação tem como objetivo acolher e integrar os estudantes de modo que eles tenham as mesmas oportunidades que as outras crianças da cidade. “Ver o sorriso no rostinho de cada um deles é o nosso objetivo. Sempre pensamos em dar as melhores oportunidades às crianças da rede municipal e esta iniciativa faz parte disso”, comentou Guti após distribuir os ovos de chocolate aos alunos da EPG Almir Nogueira, na Água Chata.

Além dos ovos de chocolate ao leite, a Secretaria de Educação também adquiriu unidades especiais com ingredientes diferenciados para crianças com restrições alimentares, o que garante que todos os alunos sejam contemplados.

O secretário de Educação, Alex Viterale, destacou todo o empenho e o planejamento da pasta para proporcionar um momento especial na vida das crianças. “A distribuição dos chocolates em todas as unidades escolares da Prefeitura faz parte do empenho de todo o time da Educação, focado em criar momentos de alegria e satisfação aos educandos. Além disso, é uma forma de auxiliar algumas famílias, que neste momento não poderiam presentear seus filhos por questões financeiras”, disse.

A lei 8.099/22 instituiu o programa de distribuição de ovos de chocolate na Páscoa aos alunos da rede municipal de ensino por meio de licitação pública. A legislação se ampara na importância de garantir o desenvolvimento social e psicológico das crianças, ressaltando a valorização da diversidade em todas as suas dimensões.

“Mais um ano com essa importante ação, garantida por lei, que leva alegria aos alunos da nossa rede”, comentou Fábia Costa, subsecretária de Educação. A distribuição dos ovos segue até esta quinta-feira (28) em todas as unidades da rede municipal.