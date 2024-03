Grupo Escoteiro Guaru retoma atividades no dia 6 e abre inscrições para jovens e adultos

Quer ser escoteiro? A oportunidade estará aberta no primeiro sábado de abril, dia 6. A partir das 13h30, o 198º Grupo Escoteiro Guaru, o mais antigo de Guarulhos em funcionamento na modalidade Básica, com 37 anos, estará retomando suas atividades em 2024 com inscrições abertas para crianças e jovens, e adultos voluntários que desejam integrar o seu corpo de chefia.

“No Grupo Escoteiro Guaru, as reuniões são semanais, ocorrendo normalmente nas tardes de sábado, das 13h30 às 17h30, no Parque Júlio

Fracalanza, Vila Augusta. Há ainda passeios, acampamentos, acantonamentos, jornadas e excursões organizadas em feriados, finais de semana ou férias escolares. Eventualmente, realizamos festas nos sábados à noite e durante o domingo com a presença dos pais de nossos jovens”, explicou o escoteiro-chefe da Associação Sempre Alerta Brasil, Vicente Vasconcellos, entidade nacional que reúne 55 grupos em vários estados da Federação.

A Sempre Alerta Brasil está credenciada internacionalmente pela WFIS (World Federation of Independent Scouts) e foi a associação escoteira que mais cresceu no país nos últimos quatro anos.

No retorno das atividades, será realizada uma palestra para os pais, explicando o que é o Movimento Escotismo, como é formado um grupo escoteiro e o que a criança e o jovem podem esperar do Movimento, tanto no desenvolvimento físico como intelectual, e de relações sociais com os colegas. Enquanto os pais assistem a palestra, a garotada participará de vários jogos com outros integrantes da chefia,

“O Grupo Escoteiro representa um ambiente saudável, estimulante e desafiante para o desenvolvimento pessoal dos jovens e adultos, proporcionando atividades atraentes e educativas, adequadas às diferentes faixas etárias”, observa chefe Vicente.

A culinária escoteira é outro atrativo no Movimento, como a comida mateira, arroz com bambu, e também na caixa de leite, pão de caçador, ovo no espeto e comida mateira vegana, feitas pelos próprios jovens.

Quanto às faixas etárias, encontraremos o Lobinho, que são crianças com 7 a 10 anos; os escoteiros, com idade entre 11 e 14 anos; a Tropa Sênior, com idade entre 15 e 17 anos, e os adultos voluntários, que poderão ser dirigentes, chefes escoteiros e assistentes de Seção, podendo acompanhar seus filhos nas atividades. O Movimento ainda tem o clã pioneiro, que reúne jovens com idade entre 18 e 23 anos incompletos.

Comumente, os eventos realizados pelo Grupo Guaru têm os objetivos de angariar fundos, contribuir com a comunidade e promover a união das famílias. Tantos os jovens como seus pais têm funções determinadas no grupo, com muita amizade e alegria.

Importante: Os pais podem atuar diretamente na administração do grupo trabalhando na secretaria, na tesouraria, na manutenção, na arrecadação de fundos, na cozinha e em outros setores que se façam necessários, sempre de acordo com suas habilidades e disponibilidade. Mas, o principal é tentar participar de todos os eventos do grupo, onde se requer uma dedicação mais concentrada de trabalho. É uma oportunidade de integração com outras famílias, de aprender novas receitas e de colaborar para as atividades do Grupo.

Todos participantes têm seus direitos e seus deveres definidos em 1907 quando o movimento escoteiro foi fundado pelo ex-general inglês Robert Badem-Powell e hoje é espalhado por todo o mundo.

Serviço

198º SP – Grupo Escoteiro Guaru

Atividades aos sábados das 13h30 às 17h30

Sede na Cidade Mirim Ayrton Senna, no Parque Júlio Fracalanza,

Rua Joaquim Miranda 471, Vila Augusta

Ramos: Lobo, Escoteiro, Sênior e Pioneiro

Contato 11-9.9832-2671 / faceboock guaru 198 / www.guaru198.com.br