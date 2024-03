Prefeitura inicia revitalização do Campo da Paz

Nesta quarta-feira (27) a equipe de manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer iniciou a revitalização do Campo da Paz, no Taboão. Os servidores já retiraram os alambrados para colocar a nova estrutura. As travessas dos alambrados serão igualmente colocadas. Também serão realizadas pinturas ao redor do campo, nas muretas, no banco de reservas, nas traves e nos canos dos alambrados. Os três portões do equipamento esportivo passarão por recuperação e pintura.

Além do local, a Arena Jardim Cumbica, que recebeu gramado sintético recentemente, passa pelos últimos serviços de manutenção com pintura das muretas interna e externa do campo, banco de reservas, muro em torno do campo, arquibancadas, corrimão e guarda-corpo. Os funcionários da pasta ainda trabalham na recuperação do alambrado, com solda.

Em 2024 já foram realizadas manutenções em sete próprios esportivos do município: quadra do Jardim Centenário, quadra do Jardim Cumbica, próximo à Cummins, campo do Flecha, Cemmderoc (Gopoúva), zeladoria no Ginásio Paschoal Thomeu, quadra da UBS Cabuçu e campo do Jardim Ponte Alta. Em 2023 foram feitas mais de 30 revitalizações.