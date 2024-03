Seis bairros de Guarulhos receberão a van do CadÚnico em abril

Na busca de facilitar a vida da população que mais precisa, a van do CadÚnico atenderá durante o mês de abril um total de seis bairros de Guarulhos: Água Azul, Centro, Recreio São Jorge, Cidade Soberana, Cocaia e Jardim Bananal.

Entre os dias 1º e 4 de abril a ONG Água Azul, na rua Miami, 318, receberá o equipamento móvel. Em seguida, no dia 5, a van atenderá na praça Getúlio Vargas, no Centro, em uma ação social para a população em situação de rua. Entre os dias 8 e 11 e, após isso, de 15 a 18 de abril, a população do Recreio São Jorge poderá buscar atendimento socioassistencial no Centro de Convivência a Vidas (CAV), na avenida Palmira Rossi, 1.123.

Já no dia 12 de abril será a vez da van atender a comunidade Soberana, na rua Rolândia, s/nº. No dia 19 de abril a unidade móvel estará na Escola Estadual Hilda Prates Gallo, na avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Cocaia, e finalizará o mês no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Santos Dumont, na rua Adalberto Belline, 214, Jardim Bananal, entre os dias 29 de abril a 3 de maio.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. É necessário retirar uma senha pela manhã para ser atendido durante o dia. No local será possível obter informações e orientações e fazer a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), banco de dados do governo federal por meio do qual é possível receber benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem e outros. Também será possível atualizar o cadastro com endereço, telefone, e-mail e renda.

Documentos necessários

Adultos: RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho física ou digital (CTPS), último holerite (caso tenha registro na carteira), Título Eleitoral e comprovante de endereço (de preferência conta de luz), mesmo que não esteja no nome.

Crianças e adolescentes: RG, CPF, Certidão de Nascimento, o nome da escola e da série que cursam.