Prefeitura inaugura moderna área de lazer no CEU Vila São Rafael e reforma ginásio

Nesta quinta-feira (28) a Prefeitura de Guarulhos inaugurou a nova área de lazer do CEU Vila São Rafael. O espaço conta com dois parques infantis, pista de caminhada e ginásio reformado, além da ampliação da quadra de areia, que passa a ter tamanho oficial, benefícios que também poderão ser utilizados pelos cerca de 450 alunos da EPG José Jorge, acoplada ao CEU, e pela comunidade que utiliza o espaço diariamente.

O ginásio recebeu nova pintura, cobertura lateral e arquibancada. Agora totalmente fechado, o local poderá receber de forma mais confortável praticantes de esportes e espectadores. A academia popular, que já existia no CEU, ganhou novos aparelhos, como rotação vertical e múltiplo exercitador, além das máquinas para pessoas com deficiência, como é o caso do alongador PCD, exercício estimulador do sistema nervoso central por meio de alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares.

“A equipe gestora do CEU Vila São Rafael e todo o time da Secretaria de Educação estão de parabéns pelo novo espaço. Os alunos da EPG José Jorge e as famílias aqui da comunidade vão usufruir de uma estrutura nova, bonita, que vai gerar saúde e bem-estar”, disse o prefeito Guti.

Estiveram presentes na cerimônia o secretário de Educação, Alex Viterale, a subsecretária Fábia Costa e o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

Ovos de Páscoa

Guti entregou ovos de Páscoa de 180 gramas aos 450 alunos da EPG José Jorge pelo terceiro ano consecutivo, iniciativa que se repetiu ao longo desta semana em todas as escolas da rede municipal e que atendeu cerca de 118 mil estudantes, o que inclui aqueles com necessidades alimentares especiais e que recebem ovos com ingredientes diferenciados.

“Ver a alegria no olhar dessas crianças por receberem os ovos e terem um novo ambiente, mais alegre e colorido, na área de lazer do CEU é extremamente gratificante”, comentou Viterale.

A distribuição gratuita de ovos de Páscoa a todos os alunos da Prefeitura virou lei em 2022.