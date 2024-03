Prefeitura promove Cine Inclusivo em alusão ao Dia da Síndrome de Down e do Autismo

Um público total de 300 espectadores, entre 150 pessoas com diversos tipos de deficiência e seus acompanhantes, participou nesta quinta-feira (28) do Cine Inclusivo, sessões gratuitas de cinema com a animação Kung Fu Panda 4 promovidas pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com a rede Cinépolis no Parque Shopping Maia. A ação da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão ocorreu em referência ao Dia Mundial da Síndrome de Down (21 de março) e ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril).

A película foi apresentada em duas salas: uma adaptada com volume do som mais baixo, mais luminosidade e portas abertas para as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), e outra para pessoas com as demais deficiências. Para os deficientes visuais e auditivos o cinema disponibilizou o Cineassista, um equipamento com funcionalidades de acessibilidade (audiodescrição, Libras e legenda) sincronizadas automaticamente com o filme. Refrigerante e pipoca foram também ofertados gratuitamente a todos os participantes.

“As sessões de cinema adaptadas reforçam nosso compromisso com a acessibilidade, permitindo que as pessoas com deficiência desfrutem plenamente dos filmes, garantindo uma experiência inclusiva e respeitosa para todos. Somos muito gratos por mais essa parceria com o cinema”, destacou a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia.

Esta é a segunda vez que o Cinépolis é parceiro da ação. “Temos que devolver para a sociedade minoritária um pouco da alegria, que é um de nossos princípios. Esta é uma troca de experiência impagável, pois possibilita sermos uma empresa mais inclusiva, além de o público nos ensinar a atender melhor”, disse o gerente do cinema, Danilo Calado.

Inclusão e acolhimento

A moradora do bairro Cidade Soberana Gabrielly Jorge das Chagas, de 23 anos, levou o filho Richard, de quatro anos, pela primeira vez ao cinema. Ele tem TEA e gosta de assistir a desenhos na TV. “Nunca fui com ele ao cinema porque tinha medo da sua reação, de chorar e ficar muito agitado. É uma experiência nova e com o grupo tenho mais apoio e fico mais tranquila”, revelou a acompanhante.

Já o estudante do 8º ano do ensino fundamental Felipe da Silva Teixeira, de 13 anos, participou pela terceira vez do Cine Inclusivo junto com sua mãe, Sônia Teixeira. “Ele tem TEA e não interage muito com as pessoas, mesmo assim trago porque tem a sala adaptada e fica mais tranquilo e sossegado. É também uma oportunidade para encontrar outras mães e trocarmos experiências”, informou a moradora do Jardim Santos Dumont.

A importância do projeto da subsecretaria foi destacado pela vice-diretora da EE Louis Braille, Elha Muniz, que acompanhou um grupo de 12 alunos com deficiência ao cinema. “Esta é uma iniciativa importante que possibilita a inclusão e o acesso das pessoas com deficiência porque trabalha a comunicação, a socialização, o crescimento e a autonomia desses jovens. Isso faz toda a diferença na vida deles”, disse.

A ação contou também com a presença pessoas com deficiência assistidas pela Casa de David e pelas Casas André Luiz.