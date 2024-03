Taxa de desemprego sobe a 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio (Pnad) Contínua, a taxa de desemprego ficou em 7,8% no trimestre que encerrou no mês de fevereiro deste ano. Os dados, que foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que apesar do aumento, a taxa ficou abaixo dos 8,6% do mesmo trimestre do ano passado.

Com os resultados, a população desocupada ficou em 8,5 milhões, crescimento de 4,1% em relação ao trimestre anterior. Já na comparação anual, houve queda de 7,5%.

Em relação a dezembro a fevereiro, a população ocupada se estabilizou em 100,2 milhões de pessoas, mas cresceu 2,2% no ano.

Carteira assinada bate recorde

Houve um recorde de trabalhadores com carteira assinada no país, com 37,99 milhões. De acordo com o IBGE, a formação de vagas formais foi o que impediu um aumento maior de desemprego no Brasil.