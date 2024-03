Torresmofest está de volta à Guarulhos no Internacional Shopping

O Internacional Shopping será palco do maior festival gastronômico do Brasil, Torresmofest, evento que celebra as iguarias à base de proteína suína. O evento, que já marcou mais de 370 edições e mais de 7 milhões de visitantes ao redor do Brasil, acontecerá nos dias 04 a 07 de abril, com entrada gratuita.

De volta a Guarulhos, nesta edição, o evento contará com Workshop exclusivo com o renomado Chef Adan Garcia @chefadangarcia que está fazendo aniversário no mês de abril.

Para participar do Workshop do Chef, basta seguir as regras do sorteio que estão disponíveis na página oficial: https://www.instagram.com/torresmofest/, os 10 sorteados serão divulgados no dia 03 de abril (quarta-feira) às 17h nos stories no instagram @torresmofest. O workshop acontece no dia 05 de abril (sexta-feira) no Torresmofest às 17h.

O festival traz o melhor da gastronomia brasileira e a diversidade de pratos à base de carne suína, que são: torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco. Além de costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com Shimeji. Tudo isso acompanhado do exclusivo chopp artesanal.

“2023 foi um ano incrível, percorremos diversos Estados Brasileiros e o público nos abraçou com muito carinho. Para 2024, vamos surpreender ainda mais o público trazendo sempre muita segurança e conforto para toda família, além do melhor da gastronomia brasileira.” Afirma Eduardo Bueno, CEO do Torresmofest.

O evento conta com atrações musicais ao vivo durante os quatro dias com os melhores covers do Brasil. Confira a programação:

04/04 – QUINTA-FEIRA

20h – Tributo Legião Urbana – Livro dos dias

05/04 – SEXTA-FEIRA

20h – Cover Pearl Jam – Dust

06/04 – SÁBADO

17h – Cover O Rappa – Instinto Coletivo

20h – Cover Charlie Brown Jr – A União

07/04 – DOMINGO

12h – Tributo Tim Maia – Monalizza

15h – Tributo Mamonas Assassinas – Cólica Renal

20h – Cover Queen – Bohemian Rock



Serviço

Local: Internacional Shopping

Data: 04 e 07 de abril de 2024

Horário: das 12h às 22h