Fundo Social de Solidariedade inaugura sede no Jardim Rosa de França

A partir desta quinta-feira (28) o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarulhos passa a recepcionar a população e as ONGs da cidade em sua nova sede, instalada na rua Manoel Augusto Gomes, 340, Jardim Rosa de França. A mudança para o novo endereço prioriza a ampliação dos atendimentos, oferecendo um espaço mais amplo e mais bem equipado para receber os munícipes e que permite também a implantação de novos projetos, como cursos de qualificação profissional, que serão disponibilizados em breve.

“A pessoa que procura ajuda no Fundo Social está buscando acolhimento, então precisamos ser acolhedores e esse novo local vai proporcionar isso”, disse o prefeito Guti. Ainda em sua fala, o chefe do Executivo reforçou a importância da parceria com instituições privadas nos trabalhos do órgão e também nessa entrega, já que a nova sede foi reformada graças ao auxilio das empresas da cidade. “Nosso time se uniu e foi atrás dos empresários guarulhenses, que, como sempre, prontamente nos atenderam e ajudaram a deixar este lugar ainda melhor para a população”.

Além do novo prédio, o FSS também adquiriu dois novos veículos, um Fiat Cronos e uma Caminhonete L200. Ambos serão utilizados no atendimento das demandas de ONGs da cidade.

Além do prefeito Guti, participaram da entrega a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o chefe de gabinete Maurício Segantin.

O equipamento

O Fundo Social de Solidariedade é um equipamento municipal dedicado a formular, propor, articular e integrar as políticas e ações de promoção social visando à erradicação da pobreza e da fome na cidade.

Empresas que desejam contribuir com as ações e os atendimentos realizados pela pasta podem entrar em contato pelos telefones (11) 2472-5176 / 5177 / 5178.

Empresas parceiras

Colaboraram para a reforma do espaço as empresas Açotubo, RFR Recycling, Açovisa Aços Especiais, Glasser Tecnologia em Alvenaria e Pavimentação, Karina Plásticos, SIL Fios e Cabos Elétricos, FIX Implementos Rodoviários, Jomarca, CK Eventos, Sonda Supermercado Vila Galvão, Hortifruti Sítio Verde e Nudri Saúde.