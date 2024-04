Prefeitura orienta pacientes com sintomas de dengue a procurar uma UBS

A Secretaria da Saúde de Guarulhos afirma que todos os serviços de saúde da cidade estão preparados para o atendimento dos casos suspeitos e confirmados de dengue, e esclarece que os pacientes com sintomas leves devem procurar uma das 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) quando apresentarem sintomas como febre, dor de cabeça, dor nos olhos, mal-estar, falta de apetite e dor no corpo.

No primeiro indício desses sintomas é necessário procurar a UBS mais próxima, pois elas são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). No serviço médico é feita a classificação da gravidade, que irá guiar o tratamento e o acompanhamento. O paciente também recebe orientações sobre hidratação intensa (com soro e outros líquidos), em uma quantidade que será calculada conforme o peso corporal.

Nas situações mais graves, quando há dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, boca ou fezes, tonturas e muito cansaço, os pacientes devem procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da rede.

Ao buscar atendimento na UBS os pacientes contribuem para a redução da sobrecarga nos hospitais, PAs e UPAs, que estão lotados com casos considerados leves, reservando esses serviços para os casos mais graves da doença.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

PA Alvorada – avenida Santa Helena, 145 – Anexo – Vila Paraíso

PA Bonsucesso – rua Catharina Mariana de Jesus, 85 – Bonsucesso

PA Maria Dirce – rua Ubatã, 154 – Jd. Maria Dirce

PA Jardim Dona Luiza – rua Osvaldo Nunes Dias, 55 – Jd. Centenário

PA Paraventi – rua Joracy de Camargo, 202 – Jd. Paraventi

PA Paraiso – avenida Silvestre Pires de Freitas, 1.090 – Jd. Paraíso

UPA São João Lavras – estrada Guarulhos-Nazaré, 4.130 – Cidade Soberana

UPA Paulista – rua Teixeira Mendes, 166 – Jardim Paulista

UPA Cumbica – rua dos Jesuítas, 533 – Cidade Industrial Satélite