Dia de Conscientização do Autismo é marcado por palestra no CIC Pimentas

Cerca de 50 pessoas, entre pais e responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), participaram nesta terça-feira (2) da palestra “Entre tons de azul – conexões, desafios e descobertas do TEA” no CIC Pimentas. A ação da Prefeitura ocorreu em representatividade ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo em Guarulhos, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para informar e combater o preconceito contra pessoas com a condição.

“Esse tipo de palestra é essencial para lançar luz sobre o autismo, especialmente nesta data. É uma oportunidade valiosa para pais e responsáveis entenderem melhor, se conectarem e descobrirem como navegar pelos desafios do TEA, fortalecendo nossa comunidade com conhecimento e empatia”, afirmou a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia.

A iniciativa da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, atendeu também à demanda apresentada pelo CIC. “Nos sete anos em que estou aqui percebi o aumento no número de crianças com TEA durante eventos com as famílias. Como a Prefeitura é um de nossos parceiros, vi que poderíamos trazer informação para a população, pois até os pais não atípicos precisam ser esclarecidos”, disse a diretora do CIC, Ida Rosana de Andrade.

A diversidade dentro do TEA, como lidar com o autista, os desafios e descobertas, a Carteira de Identificação de Pessoas com TEA (Ciptea), emitida pela Prefeitura, e os serviços disponibilizados pela subsecretaria estiveram entre os assuntos abordados pela equipe da pasta.

TEA

O TEA é um transtorno neurológico caracterizado por um conjunto de alterações do comportamento social, da comunicação e de linguagem que variam em grau e gravidade. Na maioria dos casos os transtornos se manifestam nos primeiros cinco anos de vida e persistem na adolescência e na idade adulta.

O autismo afeta o processamento de informações, alterando a forma como as células nervosas e suas sinapses se conectam e se organizam.

Carteira de identificação Ciptea

Desde 2022 a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão emite gratuitamente a Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). O documento visa a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social às pessoas com TEA.

A carteira Ciptea pode ser solicitada na subsecretaria (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo), próxima à praça das Pedras, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2414-3685.