Guarulhos terá todo o seu esgoto tratado até 2026, três anos antes do previsto

A cidade de Guarulhos atingirá a universalização no tratamento de esgoto até 2026, três anos antes do inicialmente previsto pela Sabesp, com a qual a administração Guti firmou parceria em 2019 para a distribuição de água e a coleta e o tratamento dos dejetos do município. A informação foi divulgada pela companhia estadual nesta terça-feira (2) durante reunião no Paço Municipal.

A Sabesp irá atuar em Guarulhos nos próximos três anos para atingir 99% no tratamento de esgoto, em um programa intitulado Integra Tietê, que prevê investimentos também em outras cidades que despejam esgoto naquele rio. O dinheiro alocado em Guarulhos permitirá que mais 280 mil residências tenham seu esgoto tratado, o que representa uma população estimada em 750 mil pessoas.

Até o final deste ano Guarulhos terá 40% do seu esgoto tratado, contra 50% em dezembro de 2025 e 99% ao término de 2026. Isso significa que, durante a gestão Guti e por meio de iniciativas realizadas durante sua administração, a cidade eliminou um problema de décadas, da mesma forma que já havia acabado com o rodízio de água, ainda em 2019, situação que se arrastava desde a década de 1990 e que deixava moradores até três dias com as torneiras vazias.

“Esses são dois dos maiores legados que qualquer governante pode deixar: água para todo mundo todos os dias e tratamento de esgoto. Investir em saneamento básico é garantir a saúde do guarulhense”, comentou Guti, que quando assumiu a Prefeitura recebeu a informação de que a cidade tratava apenas 2% do seu esgoto.

A Sabesp irá atingir a universalização com a construção de duas estações de tratamento (ETEs), no Cabuçu e no Jardim Fortaleza, e principalmente por meio de obras que garantirão o aumento da capacidade de tratamento das já existentes ETEs Jardim São João, Várzea do Palácio e Bonsucesso. Além disso, serão construídos aproximadamente 230 km de coletores-tronco e interceptores, que levam o esgoto às ETEs, e 80 estações elevatórias, que vencem a gravidade para os dejetos chegarem ao tratamento.

As obras englobam todas as regiões da cidade e algumas delas encaminharão o esgoto às ETEs São Miguel e Parque Novo Mundo, na capital, mas que também atendem Guarulhos. “O avanço do município no saneamento básico é inegável. Nosso legado irá perdurar por gerações”, resumiu o secretário de Governo, Edmilson Americano, que encabeça a atuação de Guarulhos no programa Integra Tietê.