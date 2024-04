Governador e prefeito vistoriam finalização das obras na região do Trevo de Bonsucesso

- PUBLICIDADE -



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito de Guarulhos, Guti, e o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do Governo na Assembleia Legislativa, fizeram uma vistoria nas obras de finalização nas marginais da rodovia Presidente Dutra, nas regiões do Trevo de Bonsucesso e do complexo viário Jacu-Pêssego. As obras estão sendo realizadas pela CCR Rio-SP, concessionária responsável pela rodovia, que deve iniciar a liberação dos primeiros trechos ao tráfego em 15 dias.

Tarcísio lembrou que foi o responsável, ainda como ministro da Infraestrutura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, pela nova modelagem de concessão da Dutra, vencida pela CCR Rio-SP em 2021. “As obras no trecho de Guarulhos estavam previstas para o quinto ano da nova concessão, iniciada em 2022. Mas devido à insistência do prefeito de Guarulhos, que ficou conhecido como o ‘chato do Trevo’ em Brasília, adiantamos em cinco anos”, lembrou o governador. Ele disse que o chefe do Executivo guarulhense não sossegou enquanto a decisão ainda não estava pactuada. “Por isso o apelido”, reforçou.

Segundo a presidente da concessionária, Carla Fornasaro, em mais 15 dias a marginal na região do Trevo, no sentido Rio de Janeiro, será liberada. “Até o final do mês entregaremos também no sentido São Paulo. Essa pista irá desafogar quem sai do Trevo de Bonsucesso, resolvendo um problema que se arrasta há décadas”, frisou.

Guti lembrou que logo que assumiu o cargo de prefeito em 2017 retomou as obras do Trevo, que foram paralisadas na gestão passada com menos de 40% concluídas. “Tudo que cabia ao município foi feito até 2020. Mas faltava ainda a alça de acesso e as marginais da Dutra, que não estavam previstas no projeto original e eram de responsabilidade da concessionária”, afirmou. Com a construção dessas marginais, o último viaduto já concluído pela Prefeitura, que liga a região de Bonsucesso à Dutra, será finalmente liberado.

“Sou testemunha do empenho do Guti junto ao então ministro Tarcísio para resolver os problemas do Trevo de Bonsucesso em seu mandato. E agora nos dá muito orgulho ver esta realização, que é uma demonstração do empenho do atual prefeito em resolver os problemas da população”, afirmou o deputado Jorge Wilson. Diversos vereadores e secretários municipais, como o de Governo, Edmilson Americano, o de Obras, Francisco Carone, o de Desenvolvimento Urbano, Carlos Soler, e o de Desenvolvimento Econômico, Jorge Taiar, acompanharam a vistoria.

Jacu-Pêssego

Após a visita na região do Trevo de Bonsucesso a comitiva do governador vistoriou as obras no acesso à Jacu-Pêssego, que também estão em processo de finalização, com entrega prevista para entre o final de maio e o início de junho. A parte sob a rodovia que está aberta já começou a ser pavimentada, enquanto que as rotatórias e os acessos estão sendo concluídos. A parte que cabe ao município, entre a Dutra e a avenida Papa João Paulo I, está pronta, aguardando apenas a última camada de asfalto.

A abertura da via permitirá um novo retorno na Dutra, na altura de Cumbica e do Jardim Presidente Dutra, oferecendo uma alternativa aos motoristas que trafegam nos dois sentidos da rodovia, assim como facilitará o acesso direto aos bairros da região. Segundo a concessionária, a liberação desse complexo deve ocorrer até o final de abril. “Estou muito feliz de ver aqui a materialização de um projeto que nasceu com a gente na prancheta lá atrás no Ministério da Infraestrutura e agora é praticamente uma realidade”, afirmou Tarcísio.