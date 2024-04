Inscrições para a Olimpíada Colegial Guarulhense começam na segunda-feira

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura abre inscrições para a 52ª Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG) na segunda-feira (8), a partir das 10h. Podem se inscrever as escolas municipais, estaduais, particulares e os CEUs da cidade.

Os interessados em participar da maior competição estudantil do município deverão realizar as inscrições pelo site ocg.guarulhos.sp.gov.br, com prévia solicitação de login e senha pelo e-mail [email protected]. O prazo para a inscrição se encerra em 9 de junho.

Nesta edição a OCG contará com as seguintes modalidades: atletismo, capoeira, damas, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, caratê, natação, tênis, tênis de mesa, xadrez, basquete, futebol, futsal, handebol e voleibol. Além dessas, a competição contará com o ingresso de duas modalidades extras: basquete 3×3 e vôlei de praia.

A Olimpíada Colegial Guarulhense será disputada entre os dias 10 e 31 de agosto. As escolas interessadas em participar do evento podem consultar mais informações do regulamento em https://portaldoesporte.guarulhos.sp.gov.br/olimpiada-colegial-guarulhense-ocg, que estará disponível na segunda-feira (8) junto com as inscrições.