Solidão aumenta desejo de comer alimentos calóricos, aponta estudo

Uma pesquisa da Universidade da Califórnia (UCLA), nos Estados Unidos, descobriu que o sentimento de solidão pode aumentar o desejo por alimentos com alto teor calórico, como doces, sorvetes e chocolates.

A descoberta, segundo a equipe, destaca o “círculo vicioso entre alimentação pouco saudável e sintomas mentais negativos”. “Abordagens holísticas” que visam tanto o corpo como a mente para “nutrir” um cérebro solitário devem ser usadas para ajudar as mulheres a sair deste ciclo, disseram.

Após entrevistar 93 mulheres, os pesquisadores separaram as voluntárias em dois grupos: as que obtiveram pontuações altas na escala de isolamento social percebido (solidão) e as que obtiveram pontuações baixas.

Os resultados, publicados na revista científica JAMA Network Open, mostraram que as mulheres mais isoladas socialmente apresentavam níveis mais elevados de gordura corporal, uma dieta pior, maiores desejos e padrões alimentares mais descontrolados. Elas também tinham níveis mais altos de ansiedade e depressão.

Exames de ressonância magnética registraram a atividade cerebral das participantes enquanto olhavam as imagens. As mulheres mais solitárias mostraram maior atividade no lóbulo parietal inferior, que se acredita controlar o desejo por alimentos açucarados.

A descoberta reforça a necessidade de que os tratamentos para a obesidade e o emagrecimento sejam pensados de maneira integral, com abordagem sobre vários aspectos do estilo de vida. Diversas pesquisas mostram que a solidão reduz a expectativa de vida e é perigoso no mesmo nível que fumar ou ter excesso de peso. A pesquisa também descobriu que a solidão aumenta os níveis do hormônio do estresse, o cortisol, que pode causar inchaço prejudicial à saúde no corpo, ganho de peso e resistência à insulina, que pode causar diabetes.