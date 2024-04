Aeroporto de Guarulhos: confira como vai funcionar o people mover

- PUBLICIDADE -



O Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior da América Latina, está prestes a inaugurar seu aguardado People Mover: um sistema inovador de transporte que ligará os três terminais do aeroporto à estação Aeroporto-Guarulhos, conectando os passageiros tanto à Linha 13-Jade quanto à linha Expresso-Barra Funda da CPTM. Com previsão de início das operações ainda no primeiro semestre de 2024, o People Mover promete revolucionar a experiência dos viajantes que passam pelo aeroporto.

O projeto, que estava inicialmente planejado para 2013, finalmente está tomando forma graças ao empenho do consórcio AeroGRU, composto por quatro empresas especializadas em tecnologia, construção, sistemas e infraestrutura: Aerom, Grupo HTB, FBS e TS Infraestrutura.

Funcionamento e características do People Mover

O sistema Aeromovel contará com três veículos, cada um com capacidade para transportar até 200 passageiros, operando em intervalos de seis minutos. Um dos veículos permanecerá em reserva, garantindo a eficiência do serviço mesmo em caso de imprevistos. Estima-se que o sistema seja capaz de transportar cerca de 2 mil pessoas por hora, agilizando o deslocamento dos passageiros entre os terminais do aeroporto.

O grande diferencial do People Mover está na sua tecnologia de propulsão pneumática. Ao contrário dos sistemas tradicionais de transporte, que utilizam rodas para se locomover, o Aeromovel utiliza o ar pressurizado para impulsionar os vagões. Esse método inovador não apenas proporciona um transporte sustentável, mas também garante eficiência e conforto aos passageiros.

Os veículos foram desenvolvidos através de uma parceria entre Aerom e Marcopolo, destacando-se por sua leveza e eficiência. A tecnologia pneumática, concebida por Oskar Coester, ex-funcionário da Varig, é um marco na indústria de transporte e promete colocar o Aeroporto de Guarulhos no mapa como um dos pioneiros na adoção dessa inovação.

Desafios e expectativas para o futuro

Apesar das expectativas positivas em torno do People Mover, o projeto enfrentou alguns obstáculos, incluindo a falta de comunicação do consórcio AeroGRU com a imprensa. No entanto, a entrega do primeiro veículo Aeromovel marca um avanço significativo no desenvolvimento do sistema, que promete revolucionar o transporte no aeroporto.

Quem chega em São Paulo por Guarulhos ou está saindo do Estado através desse aeroporto seguirá tendo outras opções de transporte, como ônibus, uber, taxi e agências de aluguel de carro. Porém, com a inauguração do People Mover, espera-se que o Aeroporto Internacional de Guarulhos se mostre ainda mais como um centro de excelência em infraestrutura aeroportuária. O sucesso do projeto também pode abrir portas para a expansão da tecnologia Aeromovel em outros aeroportos ao redor do mundo, consolidando o Brasil como um líder em inovação no setor de transporte.