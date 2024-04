Guarulhos atende 600 pessoas com sintomas de dengue e vacina mais de mil durante o fim de semana

- PUBLICIDADE -



Para aliviar a sobrecarga de atendimento nos serviços de urgência e emergência, como hospitais, UPAs e PAs, e proporcionar um atendimento mais ágil para pacientes com sintomas de dengue, a Prefeitura de Guarulhos abriu oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) no sábado (6) e no domingo (7). Essas UBS receberam um total de 596 pessoas. Juntamente com outras quatro unidades abertas pelo programa Saúde Agora, elas administraram 1.269 doses de vacinas, sendo 331 de rotina, 585 contra a gripe e 353 contra a dengue.

Atualmente a cidade registra 26.017 casos confirmados de dengue, com 19 óbitos relacionados à doença. Para enfrentar esse cenário desafiador a abertura das mesmas UBS será mantida nos outros fins de semana de abril. Portanto, no sábado (13) e no domingo (14) as pessoas com sintomas leves de dengue, como febre alta, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo terão à disposição as UBS Parque Cecap, Jardim Paulista, Jardim Acácio, Jovaia, Nova Bonsucesso, Inocoop, Parque Alvorada e Dona Luiza (confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs).

Em casos mais graves, como dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e muito cansaço, é recomendado que os pacientes busquem atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da rede municipal, cujo endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.

Balanço

No âmbito do programa Saúde Agora, quatro unidades funcionaram no sábado, das 8h às 16h, oferecendo serviços tradicionais como vacinação. As UBS Cavadas, Belvedere, Lavras e Parque Jandaia realizaram um total de 170 consultas médicas, 184 consultas de enfermagem, 122 exames de Papanicolau e 229 atendimentos nas farmácias.

Dentre os serviços oferecidos também houve testagem rápida para a detecção de HIV (54 testes), sífilis (54) e hepatites B (53) e C (53). Além disso, 332 pessoas aproveitaram a oportunidade para regularizar as condicionalidades do programa Bolsa Família, como acompanhamento do calendário de vacinação e pré-natal.

As unidades abertas no próximo sábado pelo programa Saúde Agora serão Vila Fátima, Morros, Presidente Dutra e Soimco.

Serviço / UBS que abrem no próximo fim de semana

Relação das UBS que abrem contra a dengue neste final de semana, sábado (13) e domingo (14), das 7 às 17h:

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78 – Parque Cecap

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97 – Jardim Moreira

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas 2.007 – Jardim Acácio

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361- Jardim Rossi

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 2.137 – Vila Nova Bonsucesso

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310 – Parque Residencial Cumbica

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800 – Cidade Parque Alvorada

UBS Dona Luiza: avenida José Miguel Ackel, 1.535 – Jardim Giovana