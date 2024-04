Moradores do Jardim Ponte Alta recebem títulos de propriedade

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos entregou no último sábado (6) mais 194 títulos de propriedade às famílias do loteamento Jardim Nova Ponte Alta, totalizando 470 títulos entregues na região. A cerimônia de entrega aconteceu no teatro do CEU Ponte Alta e contou com a presença do prefeito de Guarulhos, Guti, e do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

O loteamento teve início em 2005, quando foram realizados os contratos de comodato com estudo social das famílias, e em 2012 o contrato de compra da casa própria foi assinado. “Eu tenho muito orgulho do meu time e de todos que se dedicaram dia após dia para superar as burocracias e nos levar até aqui hoje, entregando 194 títulos para essas famílias”, afirmou Guti.

O prefeito ainda destacou algumas das transformações e reformas que foram feitas na região, como a revitalização do complexo do CEU Ponte Alta, onde foi construída uma área de lazer com pista de skate, pista de caminhada e quadra de futebol com grama sintética para as crianças. “Agora a população desfruta deste lugar nos finais de tarde e aos fins de semana, o que contribui para uma melhor qualidade de vida e prosperidade da comunidade”.

Conquistas

“É uma emoção muito grande receber este título, nunca ninguém olhou para nós e agora a gente teve um prefeito que fez isso”, disse o morador Noelio Brito Reis. Seu vizinho Eriosvaldo Souza de Jesus ressaltou. “Ter este documento em mãos é muito importante, uma comprovação de finalmente ser proprietário da nossa casa”.

A moradora Maria Josefa Máximo dos Santos enfatizou sua felicidade de finalmente ter em mãos o documento oficial de sua residência. “Há quase 11 anos aguardo por este momento e hoje é um dia de alegria e felicidade. Meu marido, infelizmente falecido há nove anos, comprou nossa propriedade e hoje sou muito grata a todos que tornaram possível finalmente receber a escritura”.

Desde 2017 a Prefeitura de Guarulhos já entregou aproximadamente quatro mil títulos de propriedade por meio do programa GRU Legal. “Não vamos parar por aqui, até o final do ano alcançaremos a marca de 8 mil títulos de propriedade. Guarulhos nunca havia entregue um título sequer antes”, ressaltou o secretário de Habitação, Jairo Furini Junior.