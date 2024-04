UNG oferece serviço de declaração de IR no Internacional Shopping

- PUBLICIDADE -



Quer tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda ou já prestar contas com o Leão? Entre os dias 8 e 15 de abril, a Universidade Guarulhos (UNG), em parceria com o Internacional Shopping, oferece serviço gratuito de declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2024. Para participar, basta comparecer ao coworking do 1º piso do shopping, em frente ao cinema. A ação acontece nas segundas, quartas e sextas, das 15h às 20h, e nas terças e quintas, das 13h às 18h.

Durante o atendimento, alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Instituição de Ensino Superior orientam o contribuinte, conferem a documentação e auxiliam no preenchimento e envio do IR. De acordo com a Receita Federal, a declaração é obrigatória para quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023, incluindo salário e rendas extras. Lembrando que o limite de isenção da posse de bens e direitos é de até R$ 800 mil.

“Este ano, o mutirão de IR da UNG ganhou mais um espaço para ajudar pessoas interessadas em acertar as contas com o órgão federal. Para evitar transtornos, aconselhamos o contribuinte a realizar este processo o quanto antes”, informa a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Priscila Escobar.

“Cada vez mais direcionamos esforços em prestar serviços relevantes para o entorno do shopping. Dessa forma, estamos orgulhosos com essa parceria, oferecendo assistência especializada na declaração do IR, uma ajuda valiosa que visa facilitar e tirar dúvidas sobre esse processo para a população de Guarulhos e região”, complementa a gerente de marketing do Internacional Shopping, Débora Viana.

AÇÃO NA UNG – Em maio, a ação recebe mais uma edição do mutirão. Desta vez, realizado no laboratório de Informática da UNG, na Praça Tereza Cristina, 88 – Centro. Os atendimentos acontecem no dia 17, das 19h20 às 21h55, e no dia 18, das 10h às 12h. Os interessados devem fazer inscrição pelo link: https://forms.office.com/r/GLHeLWGbzH.