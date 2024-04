Prefeitura inicia obras de pavimentação de vias no Cidade Soberana

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos iniciou as obras de pavimentação na rua rio Negro, no bairro Cidade Soberana, nesta segunda-feira (8). Por meio do sistema Mãos à Obra, no local estão sendo instaladas guias e sarjetas para posterior nivelamento da rua, que receberá 900 m² de pavimento intertravado e 450 m2 de concreto.

A intervenção trará mais segurança e mobilidade para cerca de 90 famílias que residem no local. Na mesma região, as ruas Gália e Itapetininga também receberão melhorias, com a pavimentação de um total de 240 m² remanescentes de ambas as vias.

Mãos à Obra

Nesse sistema de pavimentação a comunidade do local beneficiado pode participar da etapa de colocação dos blocos intertravados. Antes de cada intervenção são feitos estudos do local e mobilização da comunidade.