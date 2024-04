Guti determina que Hospital Pimentas dobre número de leitos e contrate mais médicos

- PUBLICIDADE -



A Secretaria Municipal de Saúde se reuniu nesta terça-feira com a diretoria da OS Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo para reiterar e exigir providências imediatas para resolver os problemas enfrentados no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso nas últimas semanas, em decorrência do aumento expressivo nos casos de dengue no município.



Haverá a ampliação imediata do número de leitos para urgência e emergência, dobrando a capacidade atual de atendimento, com a contratação de mais profissionais da área médica, além de criar um espaço exclusivo para o atendimento de pacientes com sintomas de dengue numa outra ala do hospital.



A Secretaria de Saúde, por sua vez, iniciará dentro do programa Atende Já Dengue, que inclui a abertura de UBS nos finais de semana, a instalação de estruturas de atendimento em pontos estratégicos de Guarulhos, sendo uma delas na região dos Pimentas, onde há grande concentração de casos de dengue em Guarulhos.

Estas estruturas, que serão instaladas junto a Unidades de Pronto Atendimento de Guarulhos, contarão com infraestrutura completa para acolher os pacientes com sintomas de dengue, com todo o acompanhamento por profissionais médicos, com realização de exames, sorologia e atendimento.



Em paralelo, a secretaria informa que deu sequência ao procedimento investigatório aberto nesta segunda-feira, para apurar as responsabilidades e promover as sanções cabíveis, que vão desde a responsabilização civil e penal com encaminhamento ao Ministério Público, culminando até com a intervenção e rompimento do contrato com a Organização Social, conforme determina a legislação vigente.