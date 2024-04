Prefeitura recebe inscrições para vagas de estágio remunerado na Secretaria de Meio Ambiente

- PUBLICIDADE -



Até o próximo dia 22 a Prefeitura de Guarulhos recebe, por meio do link https://pp.ciee.org.br/vitrine/12150/detalhe, inscrições para o processo seletivo para vagas de estágio remunerado no Zoológico de Guarulhos, no Departamento de Proteção Animal, no Bosque Maia e na sede da Secretaria de Meio Ambiente.

Podem concorrem a uma das vagas estudantes do ensino superior regularmente matriculados nos cursos de ciências biológicas, engenharia agronômica, engenharia ambiental, arquitetura e urbanismo, medicina veterinária, zootecnia e engenharia civil que, no momento da contratação, estejam cursando a partir do 3º semestre do respectivo curso, não podendo ter a conclusão do mesmo em período inferior a seis meses a contar da data da contratação.

O estágio tem duração de um ano, prorrogável por igual período. A carga horária é seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. O estagiário receberá bolsa-auxílio e auxílio-transporte.

Mais informações podem ser consultadas no edital do processo seletivo, publicado no Diário Oficial de 28 de março (páginas 12 a 14), disponível no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/115989903.pdf.